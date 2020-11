Aanstaande brugklassers maken digitaal kennis met middelbare scholen

De Online Scholenmarkt is een platform waar leerlingen uit groep 8 en hun ouders kennis kunnen maken met het voortgezet onderwijs in Groningen. Normaal is de scholenmarkt een fysiek evenement, maar vanwege het coronavirus kan dat dit jaar niet.

Kennismakingssessies

'Het gaat heel erg goed', concludeert projectleider Petra Verweij. In totaal hebben zich voor de afgelopen en de komende dagen al 3400 deelnemers ingeschreven.

Woensdag staan er 22 kennismakingssessies met scholen op het programma. 'Daar doen ruim 680 huishoudens aan mee. Dat zijn ouders en leerlingen, dus dat zijn heel veel mensen', aldus Verweij.

Jammer

Normaal gesproken bestaat de scholenmarkt voor aanstaande middelbare scholieren uit twee avonden in MartiniPlaza. Daarnaast houdt scholenkoepel Openbaar Onderwijs Groningen vaak nog een aantal losse bijeenkomsten.

Verweij: 'We vinden het heel jammer dat we de scholenmarkt niet fysiek kunnen doen. Maar dat kan nu gewoon echt niet.'

Meer dan tevreden

Door op de website te kijken, kunnen leerlingen al een indruk krijgen van de school door middel van filmpjes. Daarna volgen online sessies met scholen, iedereen op zijn eigen manier. 'Met de ene kun je alleen chatten, bij anderen kun je meepraten', legt Verweij uit.

'Nogmaals: dit is niet zoals we het in een ideaal plaatje zouden willen, maar gezien de omstandigheden zijn we meer dan tevreden.'

Open dagen

In januari en februari houden de meeste middelbare scholen open dagen. Of dat komend jaar ook kan, is volgens Verweij nog niet duidelijk.

'We hebben in ieder geval besloten om tot het eind van dit jaar geen fysieke bijeenkomsten te houden. Hoe dat begin volgend jaar gaat, weten we nog niet. Dat hangt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus.'

