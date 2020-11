Koninklijke Horeca 'woedend' om belastingverhoging voor duurdere hotels in gemeente Groningen

De regionale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is 'woedend' over een plan van GroenLinks in de gemeente Groningen. In dat plan stelt de partij voor om de toeristenbelasting voor goedkope hotelovernachtingen te verlagen, en die van duurdere hotels te verhogen.

Het plan wordt woensdagmiddag behandeld in de raadsvergadering van de gemeente Groningen. Dan bepalen de partijen of dit per 2022 ingevoerd wordt.

Hoe zit het met de toeristenbelasting in de gemeente Groningen?

Op dit moment betaal je voor een hotelovernachting in Groningen 3,70 euro toeristenbelasting, ongeacht de prijs van je kamer. In het plan stelt GroenLinks voor om de belasting in drie categorieën op te delen.

Voor een hotelovernachting van minder dan 60 euro betaal je wat GroenLinks betreft 1,50 euro belasting. Kost je overnachting 60 tot 120 euro, dan betaal je 3,70 euro belasting, net zoveel als nu het geval is. Bij een hotelovernachting van meer dan 120 euro gaat de belasting naar 4,20 euro per nacht.

'Horeca is geen geldmachine'

'Kennelijk ziet GroenLinks de horeca als een geldmachine voor belastingen', zegt voorzitter Irene van der Velde van de lokale afdeling in de gemeente Groningen.

'De hotels zijn verplicht om de belasting op te nemen in hun totaalprijs, waardoor ze opnieuw veel duurder lijken dan ze zijn', zegt Van der Velde ook. 'Dat kost gasten en is dus slecht voor het toerisme en het bedrijf.'

Van der Velde noemt het plan van GroenLinks verder kortzichtig en onverantwoord. 'We zien vaker dat GroenLinks de economische werkelijkheid onderschat en eenzijdig in hun eigen, groene bubbel rondfietst. Dit gaat over mensen en bedrijven.'

VVD: administratieve rompslomp voor ondernemers

VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs in de Groningse gemeenteraad is het met Van der Velde eens en ziet niets in het plan. Ze baalt er vooral van dat ondernemers straks extra tijd kwijt zijn aan het bijhouden van de belastingen.

'Een hotelkamer fluctueert in prijs, en is op de ene dag duurder dan op de andere dag. Dit plan zorgt ervoor dat de ondernemer straks de administratie van de gemeente moet gaan doen.'

Hostelbezoeker goedkoper uit

'En dat allemaal omdat we het zo leuk vinden dat een hostel goedkoper is dan een hotel', vervolgt Jacobs. 'En dat terwijl het helemaal niet gezegd is dat mensen die in een hostel overnachten weinig geld te besteden hebben.'

'Bovendien is toeristenbelasting bedoeld om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap in een stad of gemeente. Het is maar de vraag of mensen in een hostel minder gebruik maken van collectieve voorzieningen dan mensen in het Schimmelpenninckhuys.'

GroenLinks ziet het anders

GroenLinks blijft ondanks de kritiek bij haar plan, en stelt dat de totaalopbrengsten uit de toeristenbelasting gelijk blijven.

'We willen ervoor zorgen dat de toeristenbelasting nooit een te groot onderdeel kan worden van de totale overnachtingsprijs', zegt raadslid Jasper Been. 'Een belasting van 3,70 euro is op een overnachting van 120 euro eigenlijk niets. Op de prijs van een hostel maakt zo'n bedrag wel veel uit.'

Been geeft aan dat de VVD een punt heeft als het gaat om de administratieve lasten voor ondernemers. 'Die lasten worden inderdaad hoger', geeft Been toe. 'Maar dat vinden we als GroenLinks niet opwegen tegen de voordelen die dit plan biedt.'

