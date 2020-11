Detailhandel 'doet het maximale' voor de veiligheid

'We houden al een sinds aantal weken her en der spontane gastvrijheidsacties bij winkelcentra en in de binnenstad. Dan delen we bijvoorbeeld mondkapjes uit, ook aan de ondernemers, en pakketten met stickers, posters en ander materiaal om te zorgen dat mensen afstand houden', vertelt voorzitter Eric Bos van de GCC, Ook wordt er weer nagedacht over de belijning aan de (drukke) noordkant van de Vismarkt

Geen nieuwe lockdown voor winkeliers

De GCC is, samen met de retailondernemers van twaalf andere grote steden, een vaste gesprekspartner van minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken: 'Het heeft ons enorm geholpen dat we goed voor het voetlicht konden brengen wat we allemaal doen om het winkelen veilig te laten verlopen. Daardoor is de middenstand, afgezien van de horeca een nieuwe lockdown bespaard gebleven', zegt Bos.

Daghoreca dringend gewenst

Ook de komende weken blijft de retailorganisatie 'het maximale' doen om dat zo te houden: 'We willen de voetgangerszones zo veilig mogelijk in elkaar steken.' Maar intussen houdt Bos zijn hart vast voor de winkeliers: 'Het is nu van groot belang dat in elk geval de daghoreca weer open gaat, want zeker bezoekers uit de regio komen hier alleen als ze ook iets kunnen eten en drinken en naar de wc kunnen.'

