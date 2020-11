Nieuwe filmbeelden Groninger bevrijding opgedoken

Canadese tank in de Ernst Casimirstraat (Foto: Screenshot Filmbank Groningen)

Branden blussen in het centrum, Canadese tanks die door de Ernst Casemierlaan scheuren en een openluchtmis van Canadese soldaten. Amateurfilmer Harm Mulder legde het allemaal vast. De Filmbank Groningen heeft deze beelden, gemaakt net na de bevrijding van de Stad Groningen, gekregen en online gezet.

'We krijgen nog steeds oude films binnen', vertelt René Duursma van de Filmbank Groningen, het vroeger GAVA. 'We hebben een nieuwe website en daarop kunnen mensen makkelijker films zoeken en bekijken en dat is een groot succes.'

Zeldzaam

'We hadden het afgelopen jaar al 100.000 bezoekers en er komen nog steeds oude films bij'. De films die nu online zijn gezet zijn gemaakt door de Groninger amateurfilmer Nico Harm Mulder.

'Het is bijna twee uur aan filmmateriaal, gemaakt tussen 1941 en de jaren vijftig. Het zijn veelal familie-opnames, maar er zitten ook beelden bij van net na de bevrijding en dat is heel mooi. Dergelijke beelden zijn heel zeldzaam en iedere extra scène is er dan een', aldus Duursma.

Branden blussen en een openluchtmis

Vlak na de bevrijding, terwijl de binnenstad nog in brand stond, is Mulder gaan filmen. We zien onder andere beelden van bluswerkzaamheden in het centrum en de kapotgeschoten Grote Markt.

De beelden van Mulder:

Mulder woonde in de Ernst Casimirlaan en filmde daar de Canadese tanks die staan te wachten tot ze verder op kunnen rukken. In het Noorderplantsoen houden de Canadezen een openluchtmis en er wordt feest gevierd op straat.

De kleindochter van de maker, Marsja Mulder bracht de films langs bij de Filmbank. 'Het zijn vaak de kinderen of kleinkinderen die oude films inleveren' zegt Duursma. Meer over de films van Mulder is te lezen op het blog van de Filmbank.

