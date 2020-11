Stad wil kermisterrein voor miljoenen aanpakken

Naast het verbeteren van de nutsvoorzieningen wordt het terrein ook opnieuw ingericht. Dat gaat ten koste van twee standplaatsen, maar die komen op een andere plek in de stad terug. Het is nog niet bekend waar.

Parkeerplaatsen

'De kwaliteit van het terrein zal enorm omhoog gaan. Zowel qua openbare ruimte als voor voorzieningen voor de bewoners. Er zijn wagens die niet eens op water zijn aangesloten', zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).

Een deel van het huidige kamp zal echter wel sneuvelen omdat er parkeerplaatsen komen voor een nieuwbouwproject dat pal naast het kamp wordt gebouwd. Er is onder de bewoners veel tegenstand over het afstaan van die grond.

Wagen verlaten

Tijdens de sanering zullen bewoners tijdelijk hun wagen moeten verlaten. Er is nog geen plan van aanpak opgesteld. De gemeenteraad moet eerst akkoord gaan met het plan van de wethouder.

'Het wordt wel een ingewikkeld proces', zegt de bestuurder in alle eerlijkheid. 'Ik denk wel dat de bewoners er blij mee zijn. We zijn al geruime tijd in gesprek.'

Kermisterrein sinds jaar en dag

Het kermisexploitantenterrein stamt al uit de jaren '50. Het heeft meerdere malen op de nominatie gestaan om te verdwijnen ten faveure van woningbouw. Zover is het nooit gekomen. 'Twee jaar geleden hebben we de knoop doorgehakt en besloten dat de mensen er kunnen blijven wonen.'

Verreweg de meeste wagens worden permanent bewoond. In het verleden was dat niet het geval. Een deel van het jaar werd de wagen op het kamp bewoond en het andere deel was de bewoner reizende in verband met het werk.

Miljoenen

Dat de totale aanpak in de miljoenen loopt, komt verder door de verplaatsing van de wagens. Dat is volgens de gemeente een 'zeer kostbaar' klusje. De wagen is van de bewoner, maar de grond waarop die staat wordt gehuurd van de gemeente.

'Wat zou kunnen is dat wij een wagen neerzetten en dat ze dan die wagen weer van ons huren', zegt Van der Schaaf. 'Die keuze is aan de bewoners. Een aantal mensen staat daar wel voor open.'

