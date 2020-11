N388 opnieuw dicht vanwege schoonmaakwerkzaamheden

De brandstof die op de weg lag is dinsdag direct opgeruimd.

Baggeren

Woensdag zijn onder meer de provincie en het waterschap bezig om de berm en de sloot schoon te maken. Omdat het materieel hiervoor op de weg staat, is die opnieuw afgesloten.

'Er is aan beide kanten diesel in de sloot terechtgekomen. Aan de ene kant konden we dat gisteren direct opruimen. In de andere sloot is de diesel dieper gezonken. Daarom hebben we een stuk van 40 meter leeggezogen en baggeren we daar nu de bodem. We verwachten dit vandaag helemaal schoon te krijgen', laat woordvoerder Henri Frieswijk van waterschap Noorderzijlvest weten.

Gewonde

Bij het ongeval botsten een vrachtwagen en een auto op elkaar. De automobilist raakte hierbij gewond.

