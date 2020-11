Mondkapjes op school: 'Snap het wel, al word ik er soms benauwd van'

Het gebruik van mondkapjes in Nederland is geen vanzelfsprekendheid. Terwijl landen om ons heen al mondkapjes gebruikten, vond het kabinet het hier lange tijd niet nodig of zelfs onwenselijk. Want verkeerd gebruik van de mondkapjes was misschien wel slechter dan geen mondkapje dragen. Eind september kwam dan toch ineens het advies ze te dragen en een paar dagen later gold dat ook voor scholen.

Op Het Hogeland College bleek al snel dat zo'n advies bij leerlingen niet werkt. 'Met dat dringend advies hield niemand zich er eigenlijk aan', vertelt Lychenne.

Mondkapjes als plicht opgenomen in statuut

De school besloot de mondkapjesplicht in het leerlingenstatuut op te nemen, onder het kopje schoolregels. De Medezeggenschapsraad stemde ermee in. Conrector Mariët de Langen: 'Het is net zoiets als het dragen van petten in de klas, bijvoorbeeld. Dat doe je niet', legt ze uit. 'En mondkapjes dragen doe je wel.'

Voor leerlingen blijkt een verplichting beter te werken dan een dringend advies. Docent maatschappijleer Sander de Haan 'Hiervoor was het strijd, nu doen leerlingen het, met hetzelfde argument als in de trein. Daar is het verplicht, dus doe ik het wel.' Hij is er blij mee. 'Voor mijn eigen gezondheid, maar ik heb ook familieleden die kwetsbaar zijn. Ik heb liever ook niet dat ik die in gevaar breng.'

Elke dag vergeten is wel een probleem

's Ochtends staat conrector De Langen met een collega bij de deur. Wie geen mondkapje heeft, krijgt er één. Die leerling moet dan wel zijn naam laten noteren. Wie stelselmatig zonder mondkapje op school komt, kan een telefoontje naar het thuisfront verwachten. 'Dan vragen we ouders of ze de leerling mee kunnen helpen om 's ochtends aan een mondkapje te denken. Want het is puur een kwestie van vergeten.'

Te vaak mondkapje vergeten? Ouders krijgen telefoon (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Aanspreken, maar niet straffen

Dat vergeten gebeurt gedurende de dag ook nogal eens. In de klas mag het mondkapje af en hoeven leerlingen alleen tot de docent afstand te houden. Zodra ze de gang in lopen, moet het mondkapje wel op en dat gaat geregeld fout. 'Hallo, waar zijn jullie mondkapjes gebleven? Opzetten in de gang hè', roept conrector De Langen tijdens de leswissel maar weer tegen twee jongens. 'Het zit nog niet helemaal in ons systeem natuurlijk', zegt leerlinge Lilian.

Het aanspreken van leerlingen is een extra taak voor docenten en conrector geworden. Straffen wil de school niet. De Langen: 'Het is lastig voor leerlingen om eraan te denken. Als je dan ook nog gaat straffen, kom je tegenover de leerling te staan en dat willen we voorkomen.'

Complimenten van de conrector voor wie het kapje draagt (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Coronawet

Begin december gaat de tijdelijke coronawet in, op basis waarvan het kabinet een mondkapje mag verplichten. De uitwerking van de wet gaat met ministeriële regelingen. Het kabinet wil zo'n regeling gebruiken om mondkapjes op scholen te verplichten. Deze plicht geldt dan voor de hele school, behalve in de leslokalen.

