Nachtje Groningen? Voor een goedkoop hostel betaal je minder belasting

Het Schimmelpenninck Huys in de Oosterstraat in Stad (Foto: Google Streetview)

Vanaf 2022 betaal je in de gemeente Groningen een lager bedrag aan belasting als je in een goedkoop hostel slaapt dan wanneer je in een duurder hotel overnacht. De gemeenteraad heeft daar woensdag voor gekozen.

Op het plan van GroenLinks kwam kritiek van de regionale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Die kritiek mocht niet baten: een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor de plannen.

Van 1,50 tot 4,20 euro belasting per nacht

Voor een ho(s)telovernachting tot 60 euro betaal je volgens de plannen van GroenLinks 1,50 euro belasting. Kost je overnachting 60 tot 120 euro, dan komt daar 3,70 euro bovenop. Is je nachtje Groningen 120 euro of duurder, dan spek je de gemeentekas met 4,20 euro per nacht. De prijzen gaan per 2022 in.

Verschil tussen stad en dorpen

In 2021 verandert er ook iets in de toeristenbelasting: vanaf dan is de toeristenbelasting in de stad Groningen hoger dan de belasting in de dorpen om de stad heen.

Op die manier kunnen hotels en bed&breakfasts in de dorpen beter concurreren met dorpen in omliggende gemeenten, is de gedachte. De hoogte van de bedragen die de gemeente komend jaar int is nog niet bekendgemaakt.

Het lagere tarief voor hotels in de dorpen moet ook na 2021 blijven gelden, zegt Jasper Been (GroenLinks). Hij maakte het plan voor de verschillende belastingtarieven. Voor hotels en b&b's in dorpen geldt wat hem betreft standaard het lage belastingtarief van 1,50 euro per nacht, ongeacht de prijs van de overnachting.

Lees ook:

- Koninklijke Horeca 'woedend' om belastingverhoging voor duurdere hotels in gemeente Groningen

- Stadsbestuur komt met eigen systeem voor toeristenbelasting na kritiek