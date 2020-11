Zitjes en parasols keren voorlopig niet terug bij horecazaken in Groninger binnenstad

Afgelopen vrijdag hebben horecaondernemers een brief gekregen waarin stond dat ze geen zitjes, parasols of ander terrasmeubilair voor hun pand mogen plaatsen. 'Wij zagen dat er in de binnenstad pseudo terrassen werden gecreëerd.'

Zo kon je bijvoorbeeld je kop koffie niet opdrinken in het koffietentje, maar wel op het bankje voor de zaak. 'Mensen bleven daardoor hangen en gingen hun bestelde maaltijd ook deels opeten op zo'n bankje of onder zo'n parasol', zegt de wethouder.

Onduidelijk

Ondernemers wisten niet meer waar ze aan toe waren en daarom besloot de gemeente om de bankjes en parasols in de ban te doen. 'We hebben één lijn getrokken en dat betekent dat er geen uitstallingen zijn toegestaan.'

Marjet Woldhuis van 100% Groningen weten dat ze die lijn te strak vindt. 'Kunt u zich voorstellen dat de ondernemers toch nog enige vorm van gastvrijheid willen bieden aan hun gasten? Is er niet een vorm die we wel kunnen toestaan?'

De Rook bleef achter zijn eerder genomen standpunt staan. 'Gastvrijheid zit in het dna van de ondernemers, maar in de praktijk zagen we dat de plekken om te wachten ook werden gebruikt om het eten op te eten. Ook kregen we vragen van ondernemers. Het was dus niet afgebakend en het leidde tot onduidelijkheid.'

De markt

Woldhuis nam echter geen genoegen met die uitleg. 'Wie naar de markt gaat, ziet dat het een drukte van jewelste is. Ik noem het een snackparadijs waar mensen soms uren verblijven.'

De politica ziet dat er daar wel ruimte is om bijvoorbeeld te schuilen onder een luifel. Ze vraagt zich af waarom er op de markt wel uitstallingen zijn toegestaan, maar bij de horecaondernemers niet.

De Rook is daar kort en krachtig over: 'De markt is volgens de regels wel open en de horeca niet. Dat is dus anders.'

