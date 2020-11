Provincie: 'We laten ons niet onder druk zetten door aannemer Herepoort'

Gedeputeerde Fleur Gräper zegt 'onaangenaam verrast' te zijn over het statement dat aannemerscombinatie Herepoort vorige week naar buiten bracht. Herepoort schaalt de bouw van de zuidelijke ringweg af, om zo de druk in de onderhandelingen over de meerkosten van het project op te voeren.

Maar de provincie Groningen wil zich niet laten opjagen door het statement van Herepoort, zegt gedeputeerde Fleur Gräper. 'Dit is niet de manier waarop we ons onder druk laten zetten. Normaal communiceert een aannemer niet via de media over de wijziging in de planning. We hoorden het op hetzelfde moment als de rest, we zijn daarover niet eerder geïnformeerd.'

'U kunt zich voorstellen dat we onaangenaam verrast waren. Dit is niet de meest productieve wijze van handelen op het moment dat je de onderhandelingen nog voert. Dit brengt ons geen stap verder', aldus de gedeputeerde.

Spoeddebat

De voltallige oppositie in Provinciale Staten wil via een spoeddebat meer informatie over het statement van Herepoort bij Gräper lospeuteren, maar die zegt klem te zitten op het gebied van wat ze wel en niet kan communiceren met Provinciale Staten.

De druk is bij de aannemer zo groot dat zij menen dat dit een handige route is Fleur Gräper - Gedeputeerde

'Zoals ik eerder aangegeven heb zijn de onderhandelingen best ingewikkeld', vervolgt Gräper. 'En de druk is groot. De druk is bij de aannemer zo groot dat zij menen dat dit een handige route is om dit zo te doorlopen. Dit is geen heel productieve weg. We willen de aannemer dan ook oproepen de vaststellingsovereenkomst te versnellen, om daar handen en voeten aan te geven.'

Nog wel controle?

De oppositie in Provinciale Staten is benieuwd of Gräper nog grip heeft op de onderhandelingen. 'We denken dat de gedeputeerde niet meer aan het stuur zit, maar op de bijrijdersstoel moet plaatsnemen', zegt SP-Statenlid Kees Frenay. Groninger Belang-voorman Bram Schmaal: 'Is de provincie nog wel 'in control'?

Gräper zegt van wel, maar is voorzichtig over het feit of beide partijen er wel of niet uit gaan komen. 'Het is nu niet in ons belang om de onderhandelingstafel voortijdig te verlaten. Ik probeer dit maximaal en naar eer en geweten in te vullen. We zijn afhankelijk van Rijkswaterstaat als medeopdrachtgever en we zijn afhankelijk van de aannemer om er goed uit te komen. Dat maakt het niet gemakkelijker en het wordt des te belangrijker om het provinciale belang te blijven behartigen en goed te blijven bewaken.'

Elk woord wat ik kies, kan tegen mij worden gebruikt Fleur Gräper - Gedeputeerde

De D66-bestuurder worstelt met die rol, geeft ze de Staten te kennen. 'Dat gebeurt in de wetenschap dat elk woord dat ik gebruik, niet alleen een politieke, maar ook een juridische context kent. Elk woord wat ik kies, kan tegen mij worden gebruikt. Om dat te bewaken, zal ik feitelijk zo min mogelijk zeggen om dit provinciale belang te schaden.'

'Dat maakt het voor mij lastig, want elk woord die je uitspreekt kan anders gewogen en gelezen worden. Dat maakt het lastig om in volle overtuiging dit debat te voeren om met elkaar door te praten welke keuzes er gemaakt moeten worden.'

Commissie

De SP en Partij voor het Noorden overwegen een voorstel in te dienen voor het opzetten van een nieuwe, onafhankelijke commissie. Dat voorstel wordt ingetrokken, om zo meer tijd te krijgen om in december een voorstel in te dienen dat door een meerderheid in Provinciale Staten wordt gesteund. Deze commissie moet bewerkstelligen hoe Provinciale Staten samen goed kunnen communiceren over problemen rond de zuidelijke ringweg. De Statenleden Leendert van der Laan (PvhN), Kees Frenay (SP) en Nico Bakker (VVD) gaan om tafel om te kijken of een commissie de juiste vorm is, of dat er gekeken gaat worden naar een andere werkwijze voor Provinciale Staten.

De gemeenteraad van Groningen sprak op initiatief van de SP en Partij voor de Dieren ook over de situatie rond de zuidelijke ringweg. Partijen in de gemeenteraad lieten vooral blijken ervan te balen dat de politiek afgelopen week via de media moest vernemen dat aannemerscombinatie Herepoort een deel van haar werkzaamheden opschortte.

Dit is niet de manier waarop we uit de onderhandelingen komen, we laten ons niet onder druk zetten Philip Broeksma - Wethouder van de gemeente Groningen

Wethouder Philip Broeksma (Verkeer, GroenLinks) is dat met de partijen eens. ‘De aannemer heeft het recht om een deel van de planning aan te passen. Maar ik heb afgelopen donderdag net als u (de raadsleden, red.) via de media moeten vernemen dat het werk opgeschort werd. We betreuren deze stap. Dit is niet de manier waarop we uit de onderhandelingen komen, we laten ons niet onder druk zetten.’

'Den Haag moet meebetalen'

Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat het extra geld dat de werkzaamheden aan de ringweg vergen niet ten koste mogen gaan van projecten als de spoorlijn naar Stadskanaal en de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Den Haag moet meebetalen aan die extra kosten, vindt de gemeenteraad.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft volgens wethouder Broeksma eerder echter laten weten dat de regering ‘geen extra bijdrage aan de uitvoeringskosten van Aanpak Ring Zuid doet.’

