Donar hoopt op snelle hervatting en wedstrijden met publiek vanaf half januari

Donar-voorzitter Jannes Stokroos ziet lichtpuntjes. ‘Het positieve van de persconferentie van afgelopen dinsdag was, dat de verwachting werd geschetst door de minister, dat met de huidige afname van de corona besmettingen, we half januari weer in fase 1 terecht komen. En fase 1 betekent dat we weer, conform het corona protocol, wedstrijden kunnen hebben met publiek’, aldus de hoopvolle preses.

'Hopelijk vrijdag in ministerraad aan de orde'

Donar-secretaris Gert-Jan Swaving, die in een landelijke werkgroep zit namens de Dutch Basketball League (DBL) , probeert via het NOC*NSF invloed uit te oefenen op de politiek. ‘Een aantal bonden heeft invloed gehad op het stuk van het NOC*NSF. Ik heb daar namens de DBL invloed op uit kunnen oefenen. Dat stuk is afgelopen week gemaakt en deze week wordt dat besproken met de minister, Tamara van Ark. Wij hopen dat ze dat vrijdag in de ministerraad aan de orde zal stellen. Vandaar dat het logisch is, dat er dinsdag nog niks over gezegd is.’

Over twee weken competitie?

‘Ik hoop dat we snel na vrijdag, dus hopelijk ergens in de loop van de volgende week, merken dat onze oproep effect gaat hebben. Zodat we volgende week in ieder geval weer ruimte krijgen om goed te trainen, en we een week of twee daarna weer kunnen starten met de competitie. Dat is de inzet vanuit het stuk van het NOC*NSF’, aldus de jarige Swaving.

'Morgen is mijn geduld op'

De coach van Donar, Ivan Rudez, vindt al langer dat er wat moet veranderen aan de situatie. Of zijn geduld ook grenzen kent? ‘Er is bij iedereen een grens aan het geduld. Ik ga geen datum noemen. Nou, laten we morgen zeggen’, aldus de Kroaat met een knipoog.

‘Maar ik geef niet zo snel op hoor. Niemand in het team denkt eraan om te vertrekken of op te geven, omdat we geloven dat we in december weer gaan spelen. Dat zouden we moeten doen. Alles wat minder is, dan beginnen in december, zou een complete mislukking zijn.’

'Het is discriminatie'

‘We zijn de enige competitie in de wereld die stilligt. Dit is geen goede behandeling van professionele sport. Stel je voor dat je alleen maar een echte journalist bent, als je voor The New York Times werkt, en niet wanneer je voor RTV Noord werkt. Het is discriminatie van werk, en ik spreek voor alle professionele sporten in Nederland’, aldus Rudez.

Politieke weg

De voorzitter van Donar, Jannes Stokroos, begrijpt de houding van de coach, hoewel hij zich vanuit het bestuur liever iets voorzichtiger opstelt. ‘Wij kiezen ervoor om via de politieke weg tot resultaat te komen, dat werkt vanuit ons gezien het beste. En hij (Ivan Rudez, red.) mag best zijn emotie tonen en een kritisch geluid laten horen. Hij mag dat ook best wel scherp neerzetten. Ook voor de fans, zodat ze weten dat we er wat van vinden.’

'Geen voorbereiding op Europe Cup'

‘Rudez maakt terechte opmerkingen, in een andere rol. Wij moeten begin januari in de Europe Cup spelen tegen een tegenstander, die vol in shape is, omdat ze overal in Europa normaal hebben kunnen trainen, terwijl wij alleen in viertallen mogen trainen, zonder contact. Dat is natuurlijk geen voorbereiding. Hiermee creëert onze eigen overheid een grote ongelijkheid en achterstand. Daar ageert hij tegen. Hij wil natuurlijk ook gewoon kunnen presteren in de Europe Cup.’

Positie basketbal

‘Daarnaast is het geluid van Rudez goed voor de discussie op de langere termijn. We moeten ervoor zorgen dat we beter gepositioneerd worden als sport. Men is niet helemaal goed op de hoogte van de professionaliteit van onze sport. Men denkt toch dat je een veredeld amateurteam bent, bij wijze van.’

'We kunnen coronavrij wedstrijden spelen'

‘We hebben overigens vanuit het bestuur wel vaker geroepen dat we sommige dingen onbegrijpelijk vinden. Zoals dat het theater wel open mag, en in een hal verderop in MartiniPlaza mag dat met hetzelfde protocol niet. Over dat soort keuzes verbazen wij ons natuurlijk. We hebben al bewezen dat we coronavrij hier wedstrijden kunnen spelen.’

'Basketbal niet goed genoeg op de kaart'

‘Het kan toch niet zo zijn dat er in één Europa zo veel verschil kan zijn. In heel Europa is de topsport, naast het voetbal, gewoon bezig. Dan denk ik, wat is er nou zo uniek in Nederland, dat dat in Nederland niet mag? Maar je moet ook kritisch naar jezelf kijken, en blijkbaar hebben we het basketbal toch niet goed genoeg op de kaart gezet in Nederland’, aldus Stokroos.

