Lycurgus gaat voor aangepaste CEV Cup naar Moskou

De volleyballers van Amysoft Lycurgus spelen binnenkort voor de CEV Cup, het tweede Europese niveau, in de Russische hoofdstad Moskou. Vanwege de coronapandemie is de opzet veranderd.

Er wordt in poules van vier op één locatie gespeeld. De achtste- en de kwartfinale worden op 16 en 17 december gespeeld in de thuishal van Dynamo Moskou. De Groningers treffen daar in de achtste finale de winnaar van het duel tussen Montana Volley (Bul) en C.S.M. Arcada Galati (Roe).

Afmelding

Dinsdag 24 november wordt bekend wie de tegenstander van Lycurgus wordt. Als de Groningers de achtste finale overleven, dan is de winnaar van het duel tussen Dynamo Moskou en OK Vojvodina uit Novi Sad (Servië) de tegenstander.

De ploeg van Lycurgus-coach Arjan Taaij kwam in de zestiende finales van de CEV Cup niet in actie, doordat het Finse Ford Levoranta Sastamala zich had teruggetrokken wegens de coronaperikelen.

Maatregelen

Alle spelers en stafleden van Lycurgus die afreizen naar Rusland, worden voor vertrek, bij aankomst en bij terugkeer getest op corona. Bij terugkeer in Groningen geldt tevens een verplichte quarantaine van tien dagen.

Het is de derde keer dat Lycurgus naar Rusland moet voor een Europees duel. In 2015 namen de Groningers het achtereenvolgens op tegen Surgut (CEV Cup) en Novy Urengoy (Challenge Cup). Beide tweeluiken werden verloren van de latere finalisten.



Lees ook:

- Voth moet Lycurgus na lang wachten toch verlaten: ‘Het is zwaar’