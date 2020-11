Westerwolde wil dit jaar gewoon 'carbidschaiten'

Een meerderheid in de gemeenteraad van Westerwolde wil dat carbidschieten dit jaar door kan gaan. De raad reageert daarmee op het bericht dat de regels rondom het carbidschieten mogelijk worden aangescherpt.

‘We willen daarom een oproep doen om carbidschieten door te laten gaan’, zegt Harm-Jan Kuper van het CDA. Ook Lijst Timmermans, VVD en Gemeentebelangen ondersteunen die oproep. Of zoals Gerard Heijne van de laatstgenoemde partij zegt: ‘Wij steunen dat van harte.'

De gemeenteraad hoopt dat burgemeester Jaap Velema de wens van de raadsleden overbrengt aan de Veiligheidsregio Groningen. De verwachting is dat de Veiligheidsregio volgende week een besluit neemt over het carbidschieten in onze provincie.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio zei eerder al dat het traditioneel carbidschieten in dorpen niet door kan gaan op een manier zoals we dat gewend zijn. Dat heeft te maken met de grote groepen mensen die dan bij elkaar komen.

Run op carbid

Landelijk moet er één lijn komen in de regels rondom carbidschieten. Verschillende veiligheidsregio's constateren dat er 'een run op melkbussen en carbid' is ontstaan.

Het is levensgevaarlijk om op een ongecontroleerde manier, door mensen die er geen verstand van hebben, carbid te gaan afsteken Hubert Bruls - Voorzitter van het Veiligheidsberaad

'Het is levensgevaarlijk om op een ongecontroleerde manier, door mensen die er geen verstand van hebben, carbid te gaan afsteken. Een vuurpijl is echt veel minder gevaarlijk', waarschuwde Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad.

'Carbidschaiten' is bijna heilig in Westerwolde

Voor raadsleden in de gemeenteraad is carbidschieten, of zoals ze zelf weleens zeggen: ‘carbidschaiten’, bijna heilig. Een paar weken geleden poogde het gemeentebestuur om de regels rondom het knallen aan te scherpen.

De gemeenteraad stak daar een stokje voor. Voor één van de grootste partijen voelde het als het afpakken van een traditie: ‘Carbidschaiten is een traditie die al decennia lang in Westerwolde in ere wordt gehouden’, zei raadslid Heijne toen.

