Raadsleden kritisch over definitieve geitenstop Westerwolde

De gemeenteraad van Westerwolde is kritisch over een mogelijke definitieve geitenstop in de gemeente. Woensdagavond sprak de gemeenteraad daarover.

Op dit moment accepteert de gemeente al tijdelijk geen nieuwe geitenhouderijen meer. Ook uitbreiding van bestaande bedrijven mag niet. Nu wil het gemeentebestuur van Westerwolde het verbod definitief maken. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat omwonenden binnen een straal van twee kilometer een verhoogd risico hebben op longontsteking.

Er is vervolgonderzoek nodig

Maar verder onderzoek moet gedaan worden om oorzaak en verband aan te tonen. Westerwolde besloot dat vervolgonderzoek in 2019 niet af te wachten en een tijdelijke geitenstop af te kondigen.

Oppositiepartij CDA vindt het definitieve besluit daarom te voorbarig: 'Het is te prematuur omdat het onderzoek nog niet is afgerond', stelt Wilt Meendering. 'Bovendien moet de geitenhouder die wij gesproken hebben uitbreiden om de zaken rendabel te houden.'

Ook de VVD, Lijst Timmermans en coalitiepartij Gemeentebelangen zijn kritisch en dat is een meerderheid in de raad.

'Het gaat hier om de volksgezondheid'

Heel anders staat José Molle van de PvdA erin: 'Het verbaast mij dat het er nu op lijkt dat volksgezondheid een ondergeschikte rol aan landbouw lijkt te hebben', stelt ze. 'Het gaat hier om de volksgezondheid!'

Dit is geen gevalletje van boertje pesten Bart Huizing - wethouder Westerwolde

Wethouder Bart Huizing (PvdA) sluit naadloos aan bij het betoog van zijn partijgenoot: 'Ik heb het gevoel dat een heleboel partijen niet goed begrijpen waarom dit voorstel hier ligt', zegt hij.

'Dit is geen gevalletje van boertje pesten, maar wat vast is komen te staan is dat er een verhoogd risico is op het krijgen van longontsteking op een afstand van twee kilometer van een geitenhouderij', stelt de wethouder. Volgens hem moet de gemeente de stop invoeren 'om voor de gezondheid van de inwoners te zorgen'.

LTO Noord kwam in het geweer tegen de plannen

De plannen voor een definitieve geitenstop raakten overigens al eerder in opspraak. Boerenorganisatie LTO Noord kwamen in augustus in het geweer tegen de plannen.

Westerwolde is niet de enige gemeente in onze provincie die over een definitieve geitenstop praat. Gemeente Het Hogeland heeft die al. Nog voor het eind van het jaar weten we of Westerwolde ook een definitieve geitenstop krijgt.

Lees ook:

- LTO Noord komt in het geweer tegen geitenstop in Het Hogeland en Westerwolde

- Nieuwe geitenhouderijen definitief niet welkom in Het Hogeland

- Geitenstop Westerwolde is van kracht