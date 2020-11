Monsterzege voor Lokaal Belang in Eemsdelta, PvdA tweede

ChristenUnie, CDA en VVD kunnen rekenen op elk drie zetels. GroenLinks komt naar verwachting met twee zetels in de raad, net als Gemeentebelangen.

Voor D66, de Seniorenpartij en de Jongerenpartij eindigde de verkiezingen van de nieuwe gemeente in een grote teleurstelling. Zij krijgen naar alle verwachting geen raadszetel.

De gemeenten Appingedam, Loppersum en Delfzijl gaan op 1 januari op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. De opkomst van de verkiezingen is uitgekomen op 44,21 procent.

De verkiezingsuitslag in percentages:

'Dankbaar en sprakeloos'

Vanzelfsprekend was er na de eclatante zege veel blijdschap bij Lokaal Belang in theater de Molenberg in Delfzijl, waar de uitslagen bekend werden gemaakt. Lijsttrekker Annalies Usmany-Dallinga: 'Onvoorstelbaar. Ik ben helemaal sprakeloos. Ik had gehoopt de winnaar te worden, maar dit is wel heel riant. Ik ben heel dankbaar. Er is werk aan de winkel.'

Ook de nummer drie op de lijst, Geert Jan Reinders, was zichtbaar tevreden met de uitslag.

Lokaal Belang-lijstrekker Annalies Usmany-Dallinga en nummer drie Geert Jan Reinders vieren samen een feestje (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

'Trots en toch ook een behoorlijke last'

PvdA-lijstrekker Bé Schollema: 'Ik ben erg trots op dit resultaat. Vooral in Loppersum en een aantal andere dorpen hebben we beter gescoord dan we hadden verwacht. Het is een zware opgave voor de partij die nu de grootste is geworden. Dat verschil is zo groot, dat kan nog alle kanten op.'

'Ik ben er heel trots op, maar tegelijkertijd voel ik het ook wel als een behoorlijke last. Want ik voel heel veel verantwoordelijkheid nu.'

'Bron van inspiratie'

D66-lijsttrekker Frank van Niejenhuis komt niet in de gemeenteraad en is natuurlijk zwaar teleurgesteld. Maar hij zag ook lichtpuntjes. 'De afgelopen jaren dat we hierbij bezig zijn geweest waren een grote bron van inspiratie en ervaring. Mensen zeggen altijd: je hebt wel goed je best gedaan. We hebben met een jonge ploeg veel voor elkaar gekregen. Je hoopt op een sprookje, maar dat is niet gebeurd. Maar ik ben toch trots op de campagne en de debatten.'

