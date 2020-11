Wie wint waar? De verkiezingen van Eemsdelta per gemeente bekeken

Met elf zetels is Lokaal Belang Eemsdelta veruit de grootste partij geworden in de nieuwe gemeente Eemsdelta, De partij kreeg bijna 32 procent van de stemmen in de zogenoemde DAL-gemeenten: Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

Als je de stemmen van Gemeentebelangen Appingedam, Fractie 2014 en Loppersum Vooruit (partijen die nu samen Lokaal Belang vormen) van maart 2018 optelt, dan behaalden deze partijen toen ook al veruit de meeste stemmen in de drie gemeenten: 27,4 procent. Die voorsprong is dus verder uitgebouwd.

De andere grote winnaar is de Partij van de Arbeid. In 2018 kreeg de PvdA 11,2 procent van de stemmen, tegen 15,9 procent nu. Ook de VVD en Gemeentebelangen Eemsdelta (in 2018 Lijst Stulp in Delfzijl) wonnen stemmen; die laatste vooral omdat nu ook kiezers uit Appingedam en Loppersum op de partij van Edward Stulp konden stemmen.

D66 en Seniorenpartij weggevaagd

Van de andere partijen die zowel nu als 2,5 jaar geleden meededen, is D66 de grootste verliezer. Behaalde de partij in 2018 nog 4,6 procent van de stemmen, woensdag daalde dat percentage naar 1,6 procent. De partij komt naar verwachting daarmee ook niet in de nieuwe gemeenteraad.

Ook de ChristenUnie, het CDA, GroenLinks en de Seniorenpartij verloren stemmen ten opzichte van 2018.

Partijen die niet meededen

De PVV (één zetel in Delfzijl) en SP (drie zetels in Appingedam) deden niet aan deze verkiezingen mee. De partijen konden te weinig geschikte kandidaten vinden.

Jongerenpartij Eemsdelta, die dit jaar voor het eerst meedeed, behaalde geen zetels. De partij kreeg 2,6 procent van de stemmen en dat bleek te weinig.

De vergelijking tussen de uitslagen van de herindelingsverkiezingen in 2020 en van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 komen tot stand door de uitslagen uit 2018 van Delfzijl, Appingedam en Loppersum per partij bij elkaar op te tellen.

Hoe er gestemd is per gemeente

Inwoners van de gemeente Appingedam konden in 2018 op zeven partijen stemmen. Woensdag was de keuze groter: er deden tien partijen mee.

Op vier partijen kon binnen de gemeentegrenzen van Appingedam voor het eerst worden gestemd. De SP, die ruim twee jaar terug nog 18,8 procent van de stemmen haalde in Appingedam, deed dit jaar dus niet mee. De SP-stemmers werden gedwongen voor een andere partij te kiezen of thuis te blijven.

D66 verloor in Appingedam het meest: 7,7 procent in 2018 tegen één procent woensdag.

Delfzijl

In Delfzijl is Lokaal Belang Eemsdelta de grote winnaar. Als je de uitslag vergelijkt met het aantal stemmen van Fractie 2014, die in Lokaal Belang is opgegaan, dan blijkt dat aanzienlijk meer mensen op Lokaal Belang hebben gestemd.

Fractie 2014 behaalde in 2018 bijna zeventien procent van de stemmen. Lokaal Belang haalde hier ruim 32 procent van de stemmen. De PVV deed in Delfzijl in 2018 wel mee, maar dit jaar niet.

Loppersum

Loppersum is de enige gemeente waar Lokaal Belang Eemsdelta, waar Loppersum Vooruit in opging, procentueel gezien heeft verloren. In 2018 haalde Loppersum Vooruit bijna een kwart van de stemmen, dit jaar was dat ruim zeventien procent. De PvdA steeg het hardst in de gemeente waar lijsttrekker Bé Schollema wethouder is. De partij kreeg drie jaar geleden nog ruim achttien procent van de stemmen, nu is dat bijna dertig procent.

