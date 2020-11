Wiebe en Willeke hadden Stones-kaartjes, maar misten het concert

Wiebe en Willeke Buist waren er 21 jaar geleden helemaal klaar voor. Ze hadden kaartjes voor het concert in het Groninger Stadspark en zouden met een groep van achttien vrienden naar de Stones gaan.

Ik dacht nog: die berg ik goed op Wiebe Buist

'Een van de groep bracht mij onze kaartjes', vertelt Wiebe. 'Ik dacht nog: die berg ik goed op, want ik raak wel eens wat kwijt volgens mijn vrouw.'

De kluis leek de perfecte bewaarplaats

Wiebe en Willeke runnen een supermarkt in Spijk. In 1999 hadden ze een winkel in Woldendorp. Daar stond een kluis en die leek Wiebe perfect om de kaartjes in te bewaren. 'Maar we waren toen nog een middag dicht', vertelt Wiebe. 'Op een gegeven moment komt Willeke naar me toe. Ze is helemaal klaar voor het concert. De oppas voor de kinderen is geregeld. En ze vraagt me waar ik de kaartjes heb.'

Het gevecht met de tijdklok

'Nou, veilig in de kluis. Maar daar zat een tijdklok op. Om één uur 's middags ging de kluis op slot en om zeven uur de volgende ochtend ging hij pas weer open. En het was half twee in de middag toen ik de kaartjes wilde pakken', zegt Wiebe. De kaartjes waren dus onbereikbaar.

Ik kon hem wel wat doen Willeke Buist

'Je zorgt maar dat die kluis open gaat'

'Ik was 'vergrèld'', reageert Willeke. 'Ik zei: je zorgt maar dat die kluis open gaat. Je belt maar iemand en je haalt die handel eruit, want we moeten naar de Stones. Maar die kluis ging niet open. Ik kon hem wel wat doen.'

De oppas werd naar huis gestuurd en Willeke kon haar mooie outfit weer in de kast hangen. De kaartjes hebben ze ingelijst. Met de controlestrookjes er nog aan.

