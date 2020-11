AZNN: Minder coronabesmettingen, maar wel druk op ziekenhuizen

Het aantal coronabesmettingen in Noord-Nederland is afgenomen, maar de druk op de ziekenhuizen is er nog altijd. Dat meldt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN) donderdag.

De druk op de beddencapaciteit in de ziekenhuizen is hoog. De verwachting is dat dit de komende periode zal verbeteren. Pas als daar sprake van is, kan worden gekeken of de reguliere zorg kan worden opgeschaald.

Aantal overnames

Zo’n dertig procent van de COVID-patiënten die in Nederland bovenregionaal worden geplaatst, komt naar ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe. Dat is een stuk meer dan wordt overgenomen door de overige regio’s in Nederland.

Er zijn tot nu toe sinds de tweede golf in de noordelijke provincies 325 patiënten overgenomen op verpleegafdelingen en 75 op de intensive care.

