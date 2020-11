‘Je wilt niet weten hoe blij ik ben, je zag de glinstering in de oogjes’

Voor de volleyballers van Amysoft Lycurgus is er eindelijk een lichtpunt in deze donkere tijd zonder wedstrijden. De Groningers mogen in december, in de Russische hoofdstad Moskou, spelen voor de CEV Cup. Dat is op het tweede Europese niveau.

Lycurgus-coach Arjan Taaij kan niet wachten om zijn grote grijze muts weer op te zetten. ‘Zeker, hij zit al in mijn koffer’, zo begint Taaij lachend in de uitzending op Radio Noord.

'Geeft ontzettend veel energie'

‘Je wilt niet weten hoe blij ik ben, dat we eindelijk weer wat kunnen. Toen we dit in de groep bespraken deze week, zag je bij iedereen de glinstering in de oogjes. Dit is waarom je sporter bent, om wedstrijden te spelen. Dit is waarom je elke week, al die uren traint. We hebben nu iets van perspectief en dat geeft ontzettend veel energie.’

Rode Plein

De opzet is dit jaar door de coronapandemie wel veranderd. Zo speelt Lycurgus de achtste finale en mogelijk een dag later de kwartfinale, in een bubbel op dezelfde locatie in Moskou. Taaij legt uit wat de bubbel inhoudt.

‘Dat er beleid is op het gebied van testen, dat er regels zijn omtrent het verlaten van het hotel en het transport. Of we Moskou verder nog even in kunnen, dat gaan we nog bekijken, of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Het zou toch een sneu verhaal zijn als we het Rode Plein niet even op kunnen.’

We vinden het bijzonder dat we het enige land in Europa zijn, waarin niet gespeeld mag worden. En daarmee hebben we een sportieve achterstand Coach Arjan Taaij van Lycurgus

'Sportieve achterstand'

Het zal voor Lycurgus geen eenvoudige opgave worden om goed te presteren in Moskou, aangezien de Groningers slechts één competitieduel hebben kunnen spelen in Nederland.

‘Het moet natuurlijk in de praktijk blijken, maar het is ingewikkeld. Het is alles behalve een ideale voorbereiding op wedstrijden zoals deze. We vinden het bijzonder dat we het enige land in Europa zijn, waarin niet gespeeld mag worden. En daarmee hebben we een sportieve achterstand.’

Gevolgen: 'Minder Nederlandse ploegen Europees'

‘Dat kan ook effect hebben op de lange termijn. Kijk, er zijn al ploegen die zich hebben teruggetrokken uit de Europe Cup. Net als met het voetbal, hebben wij ook te maken met een soort Europese coëfficiëntenlijst, waarvoor je punten moet halen op basis van resultaat. Hierdoor kan het zijn dat we in de toekomst met minder ploegen vertegenwoordigd zijn in Europa.’

Dit zegt iets over hoe de politiek naar sport kijkt. Ik kan daar alleen maar heel teleurgesteld en verdrietig over zijn Coach Arjan Taaij van Lycurgus

'Teleurgesteld en verdrietig'

Of Taaij verwacht dat de Nederlandse competitie snel hervat wordt? ‘Ik heb die verwachting al heel lang, maar in de praktijk is dat een beetje anders. Ik denk dat het veel zegt over hoe de sport zich positioneert. En tegelijkertijd zegt het iets over de politieke antenne. Over hoe ze in de politiek naar sport kijken. Ik kan daar alleen maar heel teleurgesteld en verdrietig over zijn.’

‘Als ze tegen ons zouden zeggen: Stop iedereen in een hotel en test elke dag. Dan is het iets om over na te denken. Maar tot nu toe krijgen we ook geen voorwaarden waar we aan zouden moeten voldoen om wel iets van perspectief te kunnen vinden. Er wordt gewoon gezegd: Het mag niet en het kan niet. Dus kan er ook niks. Dat vinden wij heel teleurstellend.’

Ik denk dat er mogelijkheden genoeg zijn, alleen die ruimte wordt gewoon niet geboden Coach Arjan Taaij van Lycurgus

'Mogelijkheden genoeg'

‘Ik denk dat wij prima in staat zijn om aan een aantal condities te kunnen voldoen, die maken dat je relatief veilig een competitie kan optuigen, die interessant blijft. Dat zou een bubbel kunnen zijn. Dat zou een competitieformat kunnen zijn dat je op een locatie een aantal wedstrijden met elkaar speelt. Ik denk dat er mogelijkheden genoeg zijn, alleen die ruimte wordt gewoon niet geboden om daar ook een voorstel in te doen.’

Kerst in quarantaine?

'We vertrekken 14 december naar Moskou, dan spelen we 16 en 17 december daar en dan vliegen we 18 december terug', zo legt de coach tot slot uit. Daarna zou een quarantaineplicht zijn van tien dagen, maar of de selectie dan met de kerst in quarantaine zit? ‘Het lijkt er op dat dat misschien niet nodig is. Omdat het een internationale competitie betreft, hebben we te maken met een uitzondering op de quarantainemaatregelen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met dat we zowel aan de voorkant als aan de achterkant heel goed getest worden. Dan hoef je, tenzij je natuurlijk een positieve uitslag hebt, niet in quarantaine’, aldus Taaij.

Lees ook:

- Lycurgus gaat voor aangepaste CEV Cup naar Moskou

- Lycurgus wil duizenden schoolkinderen laten volleyballen

- Volleybalbond schrapt bekercompetities; Lycurgus blijft titelhouder