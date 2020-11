Burgemeester Schuiling: 'Wat mij betreft geen carbid dit jaar'

Een definitief besluit over het carbidschieten is nog niet genomen. Alle voorzitters van de Veiligheidsregio's komen maandag bij elkaar en geven een advies over het carbidschieten. Koen Schuiling is daar als voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen ook bij.

Begin er niet aan, want het is hartstikke gevaarlijk Burgemeester Koen Schuiling

Het is niet zo ingewikkeld

Het besluit moet dus nog genomen worden, maar zijn mening voor wat betreft zijn eigen gemeente steekt de burgemeester niet onder stoelen of banken.

'Het is volgens mij niet zo heel erg ingewikkeld', vertelt Schuiling. 'De lol van carbidschieten is dat je met elkaar bent en vaak is er ook nog alcohol bij om de feestvreugde te verhogen. Dat zijn precies de dingen die we in deze tijd niet moeten doen, omdat het dan bijna niet te doen is om de 1,5 meter afstand tot elkaar te handhaven. Dus mijn advies zou zijn: begin er niet aan, want het is hartstikke gevaarlijk.'

De Groningse burgemeesters hebben donderdag met elkaar afgesproken zo veel mogelijk een lijn te gaan trekken wanneer op 1 december de landelijke COVID-wet in werking treedt. Dan gaat de bevoegdheid voor veel zaken van de voorzitter van de Veiligheidsregio naar de gemeenten en de burgmeesters.

Advies afwachten

In hoeverre zegt de stellige mening van Schuiling over carbid iets over de rest van de provincie? 'Dat kan ik nu nog niet zeggen. We wachten eerst het advies van het Veiligheidsberaad af. Dan gaan we er hier onderling nog over spreken. In de loop van de week hopen we dan duidelijkheid te geven over hoe we in Groningen omgaan met carbid.'

Een lijn trekken zou wel Schuiling zijn voorkeur hebben, geeft hij aan. 'Maar het is een bevoegdheid van gemeenten zelf. Carbid is anders geregeld dan vuurwerk. Als het aan mij ligt, gaat het niet door. Het is hartstikke gevaarlijk in deze tijd waarin je elkaar heel snel kan besmetten. Laten we het niet doen.'

