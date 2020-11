Eerste openbare zitting ontuchtzaak dansschool is voor kerst

De van ontucht verdachte dansschoolhouder Khalid A. (37) staat op 22 december voor de rechter in Groningen. Tegen de man is elf keer aangifte gedaan. Tien aangiften komen van minderjarigen.

De eerste openbare zitting in deze zaak is een 'pro-formazitting', een voorbereidende zitting op de inhoudelijke behandeling die volgend jaar plaatsvindt.

Onderzoek loopt nog

De dansschoolhouder werd begin september aangehouden. Het onderzoek loopt nog. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) kan daarom geen verdere mededelingen doen.

De verdachte runde dansschool Groningen Dance Center vanaf 2004. Na de aanhouding van Khalid A. heeft personeel de dansschool voortgezet.

Broer

De zaak tegen de 30-jarige broer van Khalid A., Abdel A., staat 10 december voor de tweede keer gepland. Ook die zaak is een inleidende zitting op de inhoudelijke behandeling in het nieuwe jaar. De 30-jarige was politieagent in Groningen en werd op 1 juni opgepakt met een kilo cocaïne in zijn auto.

De eerste openbare zitting in deze zaak was op 15 september in Assen. Toen bleek dat er een onderzoek naar de man loopt met het oog op drugshandel. In zijn woning lag vijfduizend euro aan contant geld.

Hypotheekfraude

Het OM verdenkt de ex-politieman ook van bezit van dieren- en kinderporno en valsheid in geschrifte. De man wordt verdacht van hypotheekfraude bij de aankoop van een huis in 2016. De ING deed aangifte tegen de man. Er zou een fraudebedrag van ruim twee ton mee zijn gemoeid.

Beide broers zitten nog in voorarrest.



