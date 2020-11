Groningen heeft relatief laag besmettingsniveau: ‘Maar reken je niet rijk’

Momenteel raken in Groningen 70 op de 100.000 mensen besmet met het coronavirus, vertelt GGD-directeur Jos Rietveld. ‘Dat is nog te hoog. Het moet echt onder de 50 besmettingen per 100.000 inwoners komen wil je van een meer stabiele situatie spreken.’

Zien het nu niet gebeuren

Die verdere daling lijkt redelijk in zicht, maar dat is feitelijk niet gebleken. Het aantal besmettingen blijft volgens Rietveld namelijk op hetzelfde niveau hangen. Iets dat landelijk en internationaal ook terug te zien is.

‘Wat ons betreft zou het nog verder naar beneden moeten, maar we zien het niet gebeuren op dit moment.’

‘We mogen ons dan ook niet rijk rekenen en denken dat er op korte termijn allerlei regionale versoepelingen mogelijk zijn’, zegt voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio. Zolang de situatie ergens in het land namelijk nog altijd ernstig is, blijven de landelijke maatregelen van kracht.

Schuiling is zelf overigens überhaupt geen voorstander van regionale versoepelingen, omdat het voor onduidelijkheid kan zorgen voor grensgevallen. Met een landelijke lijn is er volgens hem meer duidelijkheid voor iedereen.

Kerstboom er uit, corona er in?

De voorzitter van de Veiligheidsregio is bang dat de kerstdagen en de jaarwisseling voor een opleving van het virus kunnen zorgen. Hij doet nogmaals een oproep om de feestdagen in kleine kring te vieren.

Je gooit straks met Driekoningen de kerstboom eruit en op het moment dat de deur open staat, komt corona binnen. Dat lijkt me niet het leukste kerstcadeau Koen Schuiling - Voorzitter Veiligheidsregio Groningen

‘Je gooit straks met Driekoningen de kerstboom eruit en op het moment dat de deur open staat, komt corona binnen. Dat lijkt me niet het leukste kerstcadeau dat je elkaar gunt.’

En over kerstcadeaus gesproken: over het naleven van de regels in de doorgaans drukke decembermaand heeft de Veiligheidsregio ook zorgen. Het gevaar voor te drukke winkels en winkelstraten ligt op de loer.

'Winkel alleen'

‘Winkel alleen’, zegt Schuiling daarom nog maar eens. ‘Ga niet met z’n tweeën, blijf in de buurt winkelen en vermijd ook drukke momenten in winkelgebieden.’

Een klein beetje koesteren

Rietveld heeft ondanks dit alles nog altijd een sprankje hoop dat het besmettingsniveau de komende weken toch verder daalt. ‘Maar dit is ook de periode waarin de griep opsteekt’, vertelt hij. ‘Al met al was de verwachting dat het in de winter eerder zou oplopen dan afnemen.’

We doen het relatief gezien goed. We zitten aan de lage kant, maar het zou mooi zijn als het nog verder naar beneden gaat Jos Rietveld - directeur GGD Groningen

In zekere zin zouden we dus de huidige stand van zaken dus ook een beetje moeten koesteren, erkent de GGD-directeur. ‘Maar daar zeg ik nog wel een keer bij dat we feitelijk te hoog zitten en graag zouden willen zien dat dit cijfer halveert. We doen het relatief gezien goed. We zitten aan de lage kant, maar het zou mooi zijn als het nog verder naar beneden gaat.’

Een compliment waard

Daarvoor moet iedereen zich aan de maatregelen houden. En dat gebeurt in onze provincie ook relatief goed, zegt Schuiling. ‘Er zijn vorige week in onze regio in totaal 75 waarschuwingen uitgedeeld en 25 boetes. Dat is niet heel veel en tegelijk zijn het er eigenlijk 75 en 25 teveel. Maar we hebben geen hele grote excessen zoals in andere delen van het land, waar hele grote feesten worden georganiseerd. Dat is een heel groot compliment waard.’

