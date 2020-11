Extra sneltrein zorgt voor langere reis naar Noord-Groningen: 'Ik overweeg een auto te kopen'

Ook Delfzijlsters hebben pech: mensen die vanuit Delfzijl naar Leeuwarden reizen, kunnen nu nog één keer per uur de sneltrein nemen. Na 13 december sluit hun trein alleen aan op de stoptrein naar Leeuwarden: reizigers zijn daardoor een klein halfuur langer onderweg.

Tegen principes in toch een auto kopen

Waardeloos, vindt Marlies Hulzebos uit Warffum. Dat station ligt aan de lijn naar Roodeschool. Ze reist drie keer per week tussen haar woonplaats en Leeuwarden, en overweegt nu haar milieu-principes aan de kant te zetten.

'Ik overweeg nu toch een auto te kopen. Maar ik twijfel wel. Het liefste wil ik de trein houden.'

'Mede hier gaan wonen voor de trein'

Een klein jaar geleden verhuisde Hulzebos naar Warffum. Dat er een treinstation zit is één van de redenen dat ze voor het dorp koos.

Ik vind auto's eigenlijk ontzettend lelijk om te zien Marlies Hulzebos, treinreiziger

'Ik verhuisde mede naar Warffum omdat er een station zit', zegt ze. 'Ik wil geen auto, vanuit milieuoogpunt. En ik vind auto's eigenlijk ook ontzettend lelijk om te zien. Ik wil dus het liefst op de fiets of met de trein. Fietsen vind ik wat te ver, dus neem ik de trein naar Leeuwarden.'

Een trein komt aan op station Warffum (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Langer onderweg

Maar die trein wordt straks minder aantrekkelijk voor Hulzebos. Een reis van Warffum naar Leeuwarden duurt, als er geen werkzaamheden op het spoor zijn, een uur en 23 minuten. De terugweg duurt een stuk korter: dan sluit de sneltrein uit Leeuwarden aan op de trein naar Warffum en ben je een uur en drie minuten onderweg.

Na 13 december is dat voordeel verdwenen. De sneltrein komt dan precies op het moment dat de trein naar Roodeschool of de Eemshaven vertrekt het station van Groningen binnenrijden. Gevolg: de terugreis duurt opeens 22 minuten langer.

Laatste trein

En de overstap vanuit Leeuwarden is niet het enige wat in negatieve zin verandert. De laatste treinen naar Delfzijl en Roodeschool vertrekken vanaf 13 december namelijk tien minuten tot een kwartier eerder dan nu het geval is. Om respectievelijk 0.18 en 0.22 uur moet je in de trein zitten, anders kom je niet meer thuis.

Arriva gaf eerder als reden dat de treinen zo beter aansluiten op de Intercity's vanuit de randstad. Maar dat is niet zo: om 0.23 uur komt er namelijk een Intercity aan. Dan zijn de laatste treinen naar Delfzijl en Roodeschool al weg.

Hulzebos moet daarom een half uur eerder weg bij haar vrienden in Leiden als ze nog terug wil komen in Warffum. 'Straks doe ik 3,5 uur over mijn reis, terwijl dat nu nog drie uur is. Ik moet eerder weg, en kom ongeveer even laat aan.'

Het treinstation van Warffum (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Wat Hulzebos betreft worden de veranderingen in de dienstregelingen nog voor 13 december teruggedraaid, of gaan de treinen iets anders rijden zodat ze weer op elkaar aansluiten.

Vervoerder Arriva geeft echter aan dat dat er niet van komt: de overstap tussen de sneltrein Groningen-Leeuwarden en de treinen naar het noorden van onze provincie vervalt echt.

Laatste trein gaat mogelijk toch later

Als het gaat om de aansluiting tussen de Intercity vanuit de randstad en de laatste treinen naar Delfzijl en Roodeschool, verandert er misschien nog wel iets.

'De nieuwe dienstregeling was zo opgezet dat de laatste treinen richting Delfzijl en Roodeschool eerder vertrokken om aan te sluiten bij de intercity uit Zwolle. Echter, onlangs is de dienstregeling door NS aangepast. Dit zorgt ervoor dat de intercity niet meer aansluit op onze dienstregeling', zegt Arriva. 'Vanzelfsprekend kijken we opnieuw welke mogelijkheden er zijn om reizigers een zo goed mogelijke aansluiting te bieden.'

