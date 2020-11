Eigenaar van bijtende rottweilers toch niet beboet

Een 59-jarige man uit Nieuw-Beerta, wiens twee rottweilers in juli 2018 een wandelend echtpaar én daarna een deskundige beten, is door de rechter vrijgesproken van het 'niet voldoende zorgdragen voor zijn gevaarlijke honden'.

De officier van justitie had een boete van 500 euro (waarvan de helft voorwaardelijk) voor de man geëist. De eigenaar zou zijn gevaarlijke honden onvoldoende in toom hebben gehouden, zo luidde de aanklacht.

Na hondenaanval naar UMCG

De rottweilers vielen op 26 juli 2018 een wandelend echtpaar uit Tilburg in Nieuw-Beerta aan. De man raakte daarbij ernstig gewond. Hij moest met een ambulance naar het UMCG worden gebracht. De vrouw kwam er met één beet vanaf. De twee waren op wandelvakantie in onze provincie.

'Tot hier en niet verder'

De honden verbleven achter een omheining waar stroomdraad aan was gekoppeld, maar dat draad stond niet onder spanning. De eigenaar zei tegen de rechter dat dat nooit nodig was. 'Alleen het loze draadje was voor de honden al voldoende. Tot hier en niet verder. En dat wisten ze.'

De twee anderhalf jaar oude reuen zagen op die dag toch kans achter de omheining vandaan te komen. Uit het niets vielen ze de twee wandelaars aan.

Meteen laten inslapen

De eigenaar was op dat moment niet thuis maar werd gebeld. Bij thuiskomst stond de politie en de ambulance naast zijn huis. Toen hij besefte wat er gebeurd was, belde hij meteen met de dierenarts om zijn honden te laten inslapen.

Maar de dierenarts wilde eerst dat een deskundige de honden op hun gedrag zou beoordelen. Op het moment dat die - zonder beschermend bijtpak - achter de omheining verscheen, werd ook hij door het tweetal gebeten. Nog dezelfde dag werden de honden ingeslapen.

Gevaarlijke honden of niet?

'Ze waren wel eens wat fel op andere honden, maar nooit op mensen', zei de eigenaar. 'Je kon ze overal mee naartoe nemen. Nooit gedoe of gezeur.' Donderdag stond in de rechtbank de vraag centraal of de man nu 'gevaarlijke honden' had.

Voor het 'hebben van een gevaarlijke hond' is het niet altijd vereist dat het dier al eens eerder betrokken is geweest bij een incident. Maar er kunnen omstandigheden zijn dat een hond wél als gevaarlijk wordt beschouwd. Het is van belang dat deze omstandigheden vóór een bijtincident als deze bekend waren. En in dit geval was dat niet zo.

Beroep?

Omdat er van te voren géén aanwijzing was dat de honden van de man gevaarlijk waren, kon de rechter niet tot een veroordeling komen en sprak hij de eigenaar vrij.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan nog tegen de uitspraak in beroep gaan. Eén van de rottweilers vergreep zich namelijk een maand vóór het incident aan de hond van de boswachter in Nieuw-Beerta.

Nieuwe hond gekocht

Inmiddels heeft de man een nieuwe hond aangeschaft, van hetzelfde ras. 'Er is een verschil tussen gevaarlijke honden, ongevaarlijke of mogelijk gevaarlijke', drukte de rechter de man op het hart.