Analyse: Fleur Gräper is met ringweg niet te benijden

Het signaal van aannemerscombinatie Herepoort is bij zowel gedeputeerde Fleur Gräper als coalitiepartij VVD slecht gevallen. Door een statement af te geven wil Herepoort de druk opvoeren richting de provincie, dat samen met Herepoort tot een vaststellingsovereenkomst tracht te komen om de financiële pijn te verdelen. De bouw van de zuidelijke ringweg loopt minimaal drie jaar vertraging op en de honderden miljoenen die dit naar verwachting extra moet kosten, zal grotendeels door de provincie moeten worden opgehoest.

Voorzichtige streep door projecten

Er kan met potlood voorzichtig een streep door de projecten N33 Appingedam, de Wunderline en de trein naar Stadskanaal worden gezet. Dat geld is namelijk nodig voor de zuidelijke ringweg. Dat leidde eerder al tot grote beroering onder gemeentebestuurders, het bedrijfsleven (Groningen Seaports) en de oppositie in Provinciale Staten. De teneur: de Ommelanden moeten, zoals in het verleden vaker gebeurde, bloeden voor de Big City.

Het statement van Herepoort laat zien dat het ‘Akkoord op hoofdlijnen’ een flinterdun koord is waarop door alle partijen gebalanceerd wordt. Het optreden van gedeputeerde Fleur Gräper in Provinciale Staten was afgelopen week veelzeggend. Ingefluisterd door een jurist wat ze in de openbaarheid wel of niet kon zeggen over de onderhandelingen, gaf ze de Statenleden te kennen dat ieder woord dat ze uitspreekt gewikt en gewogen wordt door juristen van aannemerscombinatie Herepoort. De onderhandelingen over de meerkosten, die al bijna twee jaar worden gevoerd, verlopen in een situatie van onderling wantrouwen en gekissebis.

Uiterst lastige positie

Dat zorgt ervoor dat Gräper in een uiterst lastige positie is gebracht. De grote Duitse aannemers Max Bögl en Zublin worden bij het klappen van de deal relatief minder hard getroffen dan de regionale aannemers Oosterhof Holman, Jansma, Roelofs en Koninklijke Sjouke Dijkstra. Wanneer de onderhandelingen stranden, zijn de gevolgen voor regionale ondernemers groot, schetste D66-Statenlid Peter Gerrits in Provinciale Staten. Regionale onderaannemers lieten begin deze week weten ook geraakt te worden. Bovendien wil Rijkswaterstaat geen extra duit in het zakje doen en blijven de oplopende tekorten voor rekening van de provincie.

Gräper moet zich in dat spel alleen voelen staan. Het Rijk heeft na een half jaar praten over een bijdrage geen sjoege gegeven, een deal met Herepoort is niet in zicht en de oppositie in Provinciale Staten draait de duimschroeven aan wanneer ze niet meer informatie zal ontvangen. De Ring Zuid ontwikkelt zich als een dramasoap met plotwendingen en intriges, en het is de vraag of de weg door Herepoort tot een goed einde wordt gebracht.

