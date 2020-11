Coronavirus zorgt voor stijgende vraag naar Winschoter ‘filtermachine’

‘Ik denk zelfs dat wij een stukje van ons sociale leven terug kunnen krijgen door het gebruik van deze apparaten.’

Uitvinder

Collega Henk Vredeveld is de uitvinder van het apparaat. Hij heeft het niet bedacht op een zolderkamertje, maar werd er ‘s nachts mee wakker.

‘De meeste goede ideeën komen bij mij rond een uur of half vier ‘s nachts, ook dit idee. Ik werd wakker en dacht: hé, misschien is dit wel wat. Ik had namelijk bij een visvijver gezien dat speciale lampen gebruikt werden voor het doden van algen. Toen vroeg ik mij af of dat ook met lucht en virussen kan. Dus ik heb twee van die lampen opgehaald in Eindhoven en een apparaat gebouwd.’

Frans Veendorp legt uit hoe de luchtfilter werkt:

Veendorp is vervolgens met die producten de markt op gegaan en een ziekenhuis in Duitsland zag er wel wat in. Daar zijn toen drie van die apparaten geplaatst en de mensen daar waren dolenthousiast. Dus toen had ik de bevestiging: het werkt!’, vertelt Vredeveld.

Het virus wordt sneller uit de lucht gehaald, omdat je die steeds filtert Uitvinder Henk vredeveld

Maar daarna bleef het stil. Er werd af en toe nog een apparaat verkocht, maar daar was dan ook alles mee gezegd. Tot het coronavirus zijn intrede deed. Al is de machine geen wondermiddel, beamen beide mannen.

Ruimtes eerder schoon

Vredeveld: ‘Het virus wordt sneller uit de lucht gehaald, omdat je die steeds filtert. Dus ruimtes zijn veel eerder schoon’

Veendorp denkt zelfs een stapje verder: ‘Ik denk wel dat dit er onder andere voor kan zorgen dat we onze leefbaarheid vergroten, waardoor bijvoorbeeld restaurants weer open kunnen. Als je zorgt voor schone lucht, is de besmettingsgraad bijna nul. Dus dan kunnen mensen bijvoorbeeld weer gewoon bij elkaar in restaurants zitten.’

