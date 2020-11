Koren voorlopig uitgezongen: 'Het is toch ontzettend scheef?'

Theaters, pretparken, musea en dierentuinen: ze mogen allemaal weer open, sinds het kabinet de coronamaatregelen heeft versoepeld. Ook dans-, theatergroepen en blaasensembles kunnen weer los. Vreemde eenden in de bijt zijn koren en zanggroepen. Voor hen zit oefenen er voorlopig niet in.

Het RIVM maakt een uitzondering voor professionele koren en amateurkoren met leden tot 13 jaar; zij mogen met maximaal 30 personen op anderhalve meter afstand repeteren.

'Het is toch ontzettend scheef?', zegt Rouwkema, terwijl hij de opsommingen opleest. Als ik zondagochtend naar de kerk ga, mag ik wel zingen. Als ik maandagavond naar diezelfde kerk ga om in kleine groep met een koor te zingen, mag dat niet.'

Leven van en voor de muziek

De in Helpman woonachtige dirigent werkt als zzp'er en leeft van en voor de muziek. Hij dirigeert koren door heel het land, waaronder Choral Voices in Groningen. Dit voorjaar zouden ze voor het tweede jaar op rij naar Londen om in St. Paul's Cathedral en Westminster Abbey te zingen, maar de pandemie gooide roet in het eten.

Dirigent Daniël Rouwkema (Foto: Eigen foto)

Het koor zingt klassieke werken in het genre cathedral music, ofwel muziek die in grote kerken en kathedralen het best tot zijn recht komt. Alle repetities en optredens liggen op dit moment stil. 'Optreden hebben we sinds maart al niet meer gedaan.'

Boerenschuur

Tot deze week raadde het RIVM koren slechts af om fysiek bij elkaar te komen. De leden van Choral Voices zagen elkaar na de eerste coronagolf in juni weer voorzichtig voor het eerst, in een boerenschuur van een van de leden. 'We dachten: we doen het maar in de buitenlucht. Want er was nogal wat onduidelijkheid rondom die aerosolen.'

Misschien gaan we zingend demonstreren Daniël Rouwkema - dirigent

Volgens het RIVM is het nog steeds niet duidelijk of er sprake is van een verhoogd besmettingsrisico bij samenkomende koren, om die reden is overgegaan op een volledig verbod op samenkomsten voor koren.

In protest?

De Groninger dirigent noemt dat besluit 'onbegrijpelijk'. Het ontbreekt volgens hem ook aan perspectief. 'De onderbouwing vind ik onvoldoende. Zeker omdat andere groepen in de cultuursector wel samen mogen komen, is het mij niet helder waarom dit gebeurt.'

'Ik ben in overleg met andere dirigenten in het land, of we misschien kunnen demonstreren op het Malieveld. Dan gaan we zingend demonstreren. We moeten letterlijk en figuurlijk onze stem laten horen', besluit Rouwkema.

