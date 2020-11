Groninger Chander Sardjoe ligt met corona in UMCG: 'Het is echt een vervelende ziekte'

Hij belt met de huisarts over zijn klachten en die stuurt hem naar de teststraat. Hij blijft thuis om uit te zieken, maar wordt met de dag kortademiger. 'Je hebt geen kracht meer, niks.'

Met spoed naar het ziekenhuis

Uiteindelijk moet 112 eraan te pas komen; een ambulance brengt hem naar de spoedeisende hulp van het UMCG. Daar blijken zijn longen niet in slechte staat, maar het zuurstofgehalte in zijn bloed is veel te laag. Sindsdien ligt hij op verpleegafdeling E4.



Afdeling helemaal ingericht voor corona

E4 is normaal gesproken een afdeling voor longziekten en hormoongerelateerde ziekten. Al maanden draait het hier nu om corona. Eerst als 'grijze afdeling' voor patiënten die om andere redenen in het ziekenhuis belanden, maar daarbij ook coronaverschijnselen vertonen. Totdat ze zijn getest liggen ze in isolatie op E4; als ze geen corona hebben gaan ze alsnog naar de afdeling die past bij hun ziekte.

Als de tweede golf losbarst wordt E4 helemaal omgetoverd tot corona-afdeling. Verpleegkundige Leanne Boekholdt is al helemaal gewend aan het werken in beschermende kleding en alle hygiënemaatregelen. 'In het begin was het heel erg nadenken. We zijn nu zo'n zes weken verder en het is wel weer een routine voor ons geworden.'

Ik ben zo voorzichtig geweest, overal met mondkapje aan Chander Sardjoe - ligt met corona in het ziekenhuis

Nu ook Groningse patiënten

Patiënten als Sardjoe waren er in het voorjaar nauwelijks. Toen waren het vooral Brabanders die in het UMCG werden behandeld. Nu zijn het vooral mensen uit de Randstad, maar dus ook uit de eigen regio. Chander Sardjoe snapt niet waar hij het virus heeft opgelopen. 'Ik ben zo voorzichtig geweest, overal met mondkapje aan.'

Toch is hij besmet en zijn vrouw ook. Zij is minder ziek, maar mag door de besmetting niet op bezoek komen bij haar man.

Sardjoe heeft geen idee van wie hij corona kreeg (Foto: RTV Noord)

Aan zuurstof en medicijnen

Patiënten als Sardjoe krijgen op de verpleegafdeling naast zuurstof het medicijn dexamethason, dat het immuunsysteem moet helpen. Tweede medicijn is remdesevir; dat tijdens de eerste golf is ontdekt. Dit medicijn bestrijdt het virus zelf. Sardjoe voelt zich alweer een stuk beter. In een paar dagen tijd is de hoeveelheid zuurstof die hij krijgt flink teruggebracht. De perspectieven zijn goed. Al is dat bij corona altijd lastig te voorspellen.

Leanne Boekholdt: 'Dat de saturaties (het zuurstofgehalte - red.) heel laag zijn zonder dat je dat aan de patiënt zelf ziet, heb ik regelmatig al gezien. Dat zijn saturaties waar jij en ik superbenauwd van zouden zijn. Als dat te lang doorgaat kunnen mensen intern problemen krijgen en gaan ze richting de ic.'

Verpleegkundige Leanne Boekholdt let goed op Chander Sardjoe (Foto: RTV Noord)

Intensive care heeft het nog intensief druk

Op die intensive care is het nog altijd druk met coronapatiënten. Om het daar te ontlasten kunnen patiënten op E4 nu ook een zwaardere beademingsvorm krijgen. 'We willen voorkomen dat mensen naar de ic toe hoeven en daarmee de werkdruk daar ontlasten.'

De afdeling zelf kan het allemaal nog aan. Van de zestien bedden is het merendeel bezet, maar op dit moment niet met zwaar zieke patiënten. Net als het ziekteverloop zelf, is ook dit onvoorspelbaar.

'Vorige week gingen er op één dag vijf mensen naar huis, dan loopt het in één keer leeg. Maar het is zo weer vol, je kunt er soms niet tegen kijken,' vertelt verpleegkundige Boekholdt.

Als de stijgende lijn bij Sardjoe doorzet kan hij na het weekend misschien naar huis. 'Ik ga ervan uit dat ik er weer honderd procent bovenop kom.'

