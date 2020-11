Opnieuw celstraf in Winschoter zedenzaak

Een 27-jarige man zonder woon- of verblijfplaats is voor ontucht met een 14-jarig meisje in Winschoten veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden. Hiervan zijn vijf maanden voorwaardelijk.

De man is de laatste in de Winschoter zedenzaak die door de rechtbank in Groningen is veroordeeld.

Meermalen seks

De man had in de periode van 2015 tot 2017 meermalen seks met het toen 14-jarig meisje. Het kind werd door haar oom aangeboden. Die kreeg onlangs in hoger beroep acht jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. De straf was gelijk aan het vonnis van de rechtbank in Groningen waartegen hij, zonder succes, in hoger beroep was gegaan.

Straffen verlaagd

Ook zes mannen, die op het aanbod van de oom waren ingegaan om seks te hebben met het slachtoffer, gingen tegen hun vonnis in hoger beroep. In plaats van 3,5 jaar cel verlaagde het hof in vier van deze zaken de straffen tot twee jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Twee zaken werden uitgesteld, dat oordeel volgt later alsnog.

De rechtbank in Groningen had zich nog niet over de zaak tegen de 27-jarige kunnen buigen. Zijn zaak werd door het coronavirus en tot twee keer toe op zijn verzoek uitgesteld. Volgens de rechter is vastgesteld dat de man meermalen seks met het meisje had. Dit gebeurde op verschillende locaties in Beerta en Winschoten; óók in het asielzoekerscentrum waar de man destijds verbleef.

Immense ellende

Het gebeurde een keer samen met een vriend en eenmaal samen met de oom van het meisje. De 27-jarige zei dat hij niet wist dat het nog een kind betrof. Hij had zich beter moeten informeren, oordeelde de rechter. Door seks met het slachtoffer te hebben heeft de man een bijdrage gehad in de immense ellende die zij doormaakte.

Kwalijke rol

Het is volgens de rechter niet vast komen te staan dat de man op de hoogte was van de nare achtergrond waartegen deze zaak zich afspeelde. Hij had wel zijn vraagtekens kunnen zetten, omdat hij zag hoe de oom een kwalijke rol speelde in haar (seks)leven en hoe hij hierin met haar omging. De rechter hield er meer dan de officier van justitie rekening mee dat de man niet de initiatiefnemer was van deze seksafspraken.

De officier van justitie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van anderhalf jaar. De rechter vond niet dat de redelijke termijn was overschreden, maar hield desondanks toch rekening met de ouderdom van de zaak. De rechter wees voor het slachtoffer een schadevergoeding toe van 2500 euro.

