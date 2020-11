Aantal coronadoden in woonzorgcentrum Symphonie in Eelde opgelopen naar 8

Woonzorgcentrum Symphonie in Eelde, een locatie van Zorggroep Drenthe, heeft te maken met de grootste crisis in de geschiedenis van het woonzorgcentrum. Inmiddels zijn acht bewoners aan het coronavirus overleden. En dat heeft een forse impact.

'Wij zijn eraan gewend om mensen te begeleiden in de laatste fase van hun leven. We hebben soms te maken met het griepvirus of het norovirus, waar ook mensen aan overlijden. Maar dat het zo snel gaat? Dan moet je wel alle hens aan dek hijsen. Het is voor de familie een hard gelag dat het geen mooi stadium is. Het is heftig, het is veel. De familie van de bewoners is zelf ook angstig om corona te krijgen. Ja, het is een heel heftige periode', zegt Barbara Versteegen, regiomanager Zorggroep Drenthe tegen RTV Drenthe.

Familie mag blijven komen

Familie mag op bezoek blijven komen bij de bewoners die besmet zijn. 'Ze moeten dan beschermende kleding aan. Ze zijn uiterlijk dan misschien niet meteen herkenbaar voor de bewoners, maar de stem is heel belangrijk. En als ze op anderhalve meter afstand zitten, dan kan het mondkapje even af, zodat de familie ook meer herkenbaar is voor de bewoners', aldus Versteegen.

Vier dagen geleden waren er zes coronadoden te betreuren. Daar is het niet bij gebleven. 'Op dit moment zijn er acht bewoners overleden en er is een bewoner aan het opknappen. Dus helaas is de stand negatief, maar dat is de stand van zaken. Er zijn geen nieuwe besmettingen bijgekomen. Het lijkt erop dat de situatie nu onder controle is, maar dat moeten we nog afwachten', zo vertelt Versteegen.

Personeel weer terug

Het personeel heeft het zwaar. 'Wij hebben een aantal medewerkers die zelf ziek zijn. Daarvan komen de eerste medewerkers ook weer terug. Vandaag is er bijvoorbeeld eentje weer begonnen. Die vangen we dan extra op. 'Hoe gaat het?', vragen we. En we vragen of ze naar dezelfde afdeling terug willen of liever naar een andere afdeling. Want hun afdeling ziet er nu heel anders uit. Dan horen we dat ze verwachten dat het zwaar zal zijn om terug te gaan naar dezelfde afdeling, maar dat ze dit toch willen doen', zegt Janna Hogenberg, teamleider zorg.

Toch is het niet alleen maar negatief. Want de medewerkers vinden verdieping in hun werk. 'Ondanks dat het een rotziekte is, vind ik dat een heel mooie ontwikkeling. Ik zie dat ze creatiever worden. Misschien kunnen activiteiten nu niet, maar dan proberen ze de bewoners tijdens het wassen bijvoorbeeld wat meer aandacht te geven. Ze laten zien dat ze er staan. En dat raakt mij als mens', aldus Hogenberg.

Goed gemotiveerd personeel

Ze merkt op dat medewerkers zichzelf in hun privéleven van alles ontzeggen om maar goede zorg te kunnen verlenen. 'Zo is er een medewerker die niet bij haar man slaapt uit angst om bewoners te besmetten met het coronavirus', zo zegt Hogenberg. Er is volgens haar een groot besef onder het personeel dat het coronavirus alleen kan worden bestreden door met zijn allen de schouders eronder te zetten.

Over twaalf dagen is pas bekend of de situatie bij woonzorgcentrum Symphonie in Eelde echt onder controle is. Symphonie heeft 97 verpleeg- en verzorgshuisappartementen, daarnaast staan er drie appartementencomplexen met in totaal 75 appartementen.

