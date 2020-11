Instituut Mijnbouwschade opent ook schadeloket in Aa en Hunze

Scheuren in een woning in Annerveenschekanaal (Foto: Hjalmar Guit/RTV Drenthe)

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) opent een fysiek schadeloket in de gemeente Aa en Hunze. Dat meldde burgemeester Anno Wietze Hiemstra donderdagavond in de gemeenteraad.

Waar het loket precies komt, daarover zijn de partijen volgens de burgemeester nog in gesprek. Dat meldt RTV Drenthe.

In onze provincie zijn al op meerdere plaatsen loketten waar burgers terecht kunnen met vragen over het afhandelen van schade door gaswinning. Het fysieke schadeloket dat komt in Aa en Hunze, is de eerste in Drenthe.

Afhandeling schade loopt goed

Burgemeester Hiemstra is blij dat het Instituut deze stap zet. Zo kunnen inwoners makkelijker ergens terecht met vragen over schade. In totaal zijn vanuit Aa en Hunze het afgelopen jaar 685 meldingen gedaan van bevingsschade door de winning van gas. Die worden allemaal door het IMG afgehandeld. Volgens Hiemstra verloopt de afhandeling ervan goed. Er is voor bijna 2,5 miljoen euro aan schade uitgekeerd.

Omgekeerde bewijslast

De meeste schadegevallen in Aa en Hunze vallen onder het protocol van het Groningen-gasveld. 'Omdat ons gebied ook onder het effectgebied van het Groningerveld valt, kunnen onze inwoners ook gebruik maken van de omgekeerde bewijslast', zegt Hiemstra. Dat betekent dat de NAM moet bewijzen dat de gemelde schade niet door gaswinning komt.

Lees ook:

- Inwoners Annerveenschekanaal zijn gas- en zoutwinning zat