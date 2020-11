'Om op voorhand al te zeggen dat het grootste sportevenement van Nederland niet doorgaat...'

De laatste Elfstedentocht werd in 1997 verreden. 'Ik was vijf en weet er helemaal niks meer van. Het is sowieso een beetje een gekke gewaarwording dat we nu over de Elfstedentocht praten, terwijl het buiten plus tien is', zegt Post.

Bestuur vindt het niet verantwoord

De Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden maakte donderdag bekend dat er de komende weken geen Elfstedentocht komt, mocht het streng gaan vriezen. Het bestuur vindt het niet verantwoord om een evenement te organiseren dat honderdduizenden mensen op de been brengt, met alle mogelijk gevolgen van besmetting.

Het bestuur sluit niet helemaal uit dat er nog een Elfstedentocht komt dit seizoen, bijvoorbeeld in januari of februari. Dat zou, afgezien van voldoende ijs, alleen kunnen als de maatregelen tegen het virus verdwijnen of worden aangepast.

Ook geen aangepaste tocht

Er zijn aangepaste Elfstedentochten overwogen, bijvoorbeeld alleen met wedstrijdschaatsers, zonder publiek of met minder deelnemers, maar het bestuur zegt in deze alternatieven geen optie te zien. Post had dat graag anders gezien.

'Ik snap dat de toerrijders niet mogen rijden en dat er geen publiek mag komen, maar ik vind dat ze er wel over hadden mogen nadenken de wedstrijdrijders te laten rijden.'

'Niet lekker bij de open haard zitten'

En mocht het de komende weken toch ineens hard gaan vriezen, dan bindt Post zeker de schaatsen onder. 'Ik kan me niet voorstellen dat we dan niks gaan doen en lekker bij de open haard gaan zitten.'

'Het is behoorlijk saai'

Het seizoen voor de marathonschaatsers ligt momenteel stil vanwege de coronamaatregelen. 'Het is behoorlijk saai. Ik heb de hele zomer hard getraind, ben goed in vorm en heb een nieuwe ploeg. Dan wil je je laten zien. Heel jammer dat het nu niet kan, al vind ik dat wel begrijpelijk.'

