Geliefde uroloog komt met honderden voorkeursstemmen in gemeenteraad Eemsdelta

De uroloog van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda kreeg 817 stemmen en daardoor komt hij met voorkeursstemmen in de gemeenteraad.

Groninger van het Jaar 2012

De definitieve uitslag van de verkiezingen in Eemsdelta is vrijdagochtend bekendgemaakt. Er zijn geen verschuivingen van zetels. Lokaal Belang wint met een monsterzege van elf zetels, gevolgd door de PvdA die er vijf pakt.

Veldt is één van de zes kandidaten van zijn partij die met voorkeursstemmen in de raad komt. Hij werkte sinds 1991 bij het Delfzicht ziekenhuis als uroloog en leerde veel mensen uit de regio kennen. Dat hij populair is, werd duidelijk toen hij in 2012 door het publiek werd verkozen tot Groninger van het Jaar.

Veldt viert met collega's de benoeming tot Groninger van het Jaar (Foto: RTV Noord)

Actief in lokale politiek

Een jaar later sluit hij zich aan bij Gemeentebelangen Appingedam. Dan komt hij nog niet in de raad. Vanwege de herindeling gaat de partij in 2018 samen verder met Loppersum Vooruit en Fractie 2014 (Delfzijl) als Lokaal Belang Eemsdelta. Hij komt op plek zeventien op de lijst.

Het raadswerk zal wat tijd betreft niet in de knel komen met zijn werk als uroloog, want hij gaat deze week met pensioen. Veldt liet eerder al weten graag aan de slag te gaan om dorpen en wijken in de nieuwe gemeente te vergroenen.

Eemsdelta start op 1 januari 2021. De verdeling van de zetels is als volgt:

Hoe werken voorkeursstemmen?

Bij de verdeling van het aantal zetels wordt eerst gekeken hoeveel stemmen een partij moet krijgen om recht te hebben op een zetel. Bij de verkiezingen in Eemsdelta zijn 16.424 geldige stemmen uitgebracht. Deel je dat door het aantal zetels (29), dan blijkt dat je 566 stemmen nodig hebt voor een zetel.



Vervolgens wordt binnen een partij gekeken welke kandidaten recht hebben op een zetel. Kandidaten die zelf al 25 procent van de benodigde stemmen voor een zetel halen, komen er met voorkeursstemmen in. Bij de verkiezingen in Eemsdelta betekent dat 142 stemmen.



Daar zit Veldt met 817 stemmen ruim boven. Lijsttrekker Annalies Usmany kreeg 1.854 stemmen.

Vrijdagmiddag is er een duidingsdebat tussen de lijsttrekkers. Dan wordt ook een informateur benoemd die gesprekken gaat voeren voor een coalitie.

Lees ook:

- Monsterzege voor Lokaal Belang in Eemsdelta, PvdA tweede

- 'De winst van de lokalen in Eemsdelta zegt ook iets over de landelijke partijen'

- Uitslag is bekend, hoe gaat het nu verder in Eemsdelta