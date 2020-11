Burgemeester in brief aan minister: 'Niet terugkeren Paddepoelsterbrug geen optie'

Burgemeester Schuiling van Groningen heeft in een brief aan minister Van Nieuwenhuizen zijn irritatie laten blijken over het langdurende proces rond de Paddepoelsterbrug. 'Wij willen benadrukken dat wij zeer ongelukkig zijn met de wijze waarop het Rijk opereert in de vraag om deze brug te herstellen', schrijft Schuiling.

De Paddepoelsterbrug werd in 2018 aangevaren, de laatste restanten zijn inmiddels weggehaald. Het is nog altijd niet duidelijk of en op welke manier de brug terugkeert.

'Brug lag er nota bene'

Schuiling schreef de brief aan partijgenoot Van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) om te beargumenteren waarom de brug belangrijk is. Dat hij dat moest doen schoot hem eigenlijk in het verkeerde keelgat, laat hij merken.

Dit is de wereld op zijn kop Koen Schuiling, burgemeester van Groningen

'Dat wij nu als lagere overheden gevraagd worden om de aanleg van een brug te beargumenteren, die er nota bene lag en dankzij een aanvaring is verdwenen, is voor ons de wereld op zijn kop.'

Zernike Campus en Pieterpad

Schuiling geeft die argumenten overigens wel: zo noemt hij de Paddepoelsterbrug 'een onmisbare schakel in de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de Zernike Campus'.

Ook wijst hij erop dat het Pieterpad momenteel wordt onderbroken door het gebrek aan een brug. 'De Paddepoelsterbrug is de missing link in etappe 2, van Winsum (...) naar Groningen.'

Forenzen

Daarnaast wijst hij op het belang van de forenzen: 'Als wij als overheden willen dat inwoners kiezen voor het openbaar vervoer of de fiets, moeten we ook de infrastructuur in stand houden, die de concurrentie met de auto aan kan gaan.'

Schuiling besluit zijn brief met een verzoek aan de minister om na lang soebatten nu over de brug te komen: 'Wij vragen u om zo snel mogelijk een nieuwe brug terug te plaatsen op de locatie waar hij lag.'

Lees ook:

- Stad voert druk op in Den Haag rondom Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug

- Minister: geen tijdelijke Paddepoelsterbrug voor fietsers en voetgangers

- Restanten Paddepoelsterbrug zijn definitief verwijderd