Online houthandel Gadero troeft seksspeeltjesgigant Easytoys af in strijd om Gouden Gazelle

In de categorie grote bedrijven (met een omzet van meer dan tien miljoen euro) kwam de snel groeiende webshop in tuinhout, vloeren en sierbestrating als beste uit de bus. Vorig jaar eindigde het bedrijf van Henk Jan Bijmolt als derde in de categorie middelgroot (met een omzet van twee tot tien miljoen euro). Het is het zesde jaar op rij dat Gadero in de prijzen valt.

Gadero-eigenaar Henk Jan Bijmolt (links) bij een eerdere uitreiking van de FD Gazellen (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Vorig jaar winnaar

Easytoys eindigde als tweede. De Veendammer webshop in erotische artikelen was vorig jaar de winnaar. Coparis, ruim vijftien jaar geleden opgericht in Groningen, mocht de Bronzen Gazelle in ontvangst nemen. Dit bedrijf zet dagelijks meer dan honderd consultants in voor de sectoren wonen, welzijn en zorg vanuit vijf vestigingen.

Geen incidenteel succes

Eigenaar Henk Jan Bijmolt van Gadero is uiteraard zeer te spreken. 'Vooral dat dit de zesde award op rij is, vind ik knap. Het is geen incidenteel succesje; we groeien structureel. In Nederland kennen steeds meer mensen ons, maar in het buitenland zijn we echt nog een nobody hoor.'

Internationaal aan de weg timmeren is een volgende stap. 'Dat is een heel avontuur en daardoor interessant, waardoor het ondernemen spannend blijft.' Gadero heeft naast Groningen inmiddels vestigingen in Breukelen en het Duitse Meppen.

Presteren en plezier maken, dat is onze cultuur Henk Jan Bijmolt, eigenaar Gadero en winnaar Gouden Gazelle

Het personeelsbestand groeide in een paar jaar tijd van dertig naar 160 man. 'We doen steeds meer zelf qua opslag en orderpicking om én de kwaliteit te waarborgen en zeker te zijn van voorraad.' Ook worden zelf producten ontworpen en heeft het online zetten van content grote aandacht.

Geen strakke regels

Een paar honderd video’s zijn inmiddels gemaakt. 'Als je eerlijke content maakt voor klanten, passie hebt voor je branche en personeel, kun je als simpele ziel heel ver komen. Content maken en innovatie, dat is mijn kracht. Verder heb ik goede mensen in dienst die de ruimte krijgen. Geen strakke regels waar een manager in verdrinkt. Presteren en plezier maken, dat is onze cultuur.'

In de categorie middelgroot is Nova Incasso, vorig jaar tweede, nu de winnaar van de Gouden Gazelle. Deze snelle groeier met kantoren in Groningen en Amsterdam, helpt bedrijven bij het innen van openstaande vorderingen.

Bijna snelstgroeiend

Het in 2011 opgerichte bedrijf van de broers en zakenpartners Pascuál (29) en Ramón (30) Ab wordt door het Financieele Dagblad gekwalificeerd als het op één na snelst groeiende bedrijf in Nederland van de bijna achthonderd bedrijven die voor de FD Gazellen aangemeld waren.

In de categorie klein (voor bedrijven met een omzet van 250.000 tot twee miljoen euro) werden SoundImports en 050media development, beiden gevestigd in Groningen, tweede en derde. SoundImports is distributeur van audiocomponenten voor de Europese markt en 050media development is een online marketingbureau.

Minimaal twintig procent groei

Om voor een Gazelle in aanmerking te komen, moet de omzet in de afgelopen drie boekjaren minstens twintig procent gegroeid zijn. De combinatie van omzetgroei, winstgevendheid en personele groei bepaalt wie in iedere categorie met goud, zilver of brons naar huis gaat.

De FD Gazellen zijn voor de zeventiende keer uitgereikt door het Financieele Dagblad.

