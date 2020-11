Sinterklaas komt aan in Stad en RTV Noord is erbij

Sinterklaas en zijn pieten komen in het geheim aan in Groningen. Hoe? Dat zie je zaterdagmiddag om 17 uur bij RTV Noord.

De sint en zijn pieten mogen vanwege het coronavirus niet massaal onthaald worden dit jaar.

Tekeningen

Maar vrees niet, je kunt je tekeningen nog steeds aan Sinterklaas geven. Dat kan via secretariaat@volksvermakengroningen.nl. Ook staan er bij diverse basisscholen in Stad speciale sinterklaasbrievenbussen. Doe je je tekening in deze bus, dan levert de postbode deze af bij Sinterklaas. Tekeningen opsturen kan tot en met vrijdag 27 november.

Zie ginds komt de stoomboot

De aankomst van Sinterklaas in Groningen is zaterdag om 17 uur te zien via TV Noord, onze website en app en onze facebookpagina. De intocht is ook te bekijken via Podium TV, OOG TV, de website van Dagblad van het Noorden, en het YouTube-kanaal de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken (KVvV).

Daarnaast zal de intocht te zien zijn op kinderafdelingen van een aantal ziekenhuizen.