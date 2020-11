Sigaretten verdwijnen uit de supermarkt: 'Wat is het volgende?'

Zo is Bert Stuut, eigenaar van de Coop in Bad Nieuweschans op z'n zachtst gezegd niet blij. 'Ik word er een beetje beroerd van. Ze ontnemen ons alles.'

Grensstreek

Stuut heeft zijn winkel op enkele kilometers van de Duitse grens en vreest dat zijn klanten hun rookwaren voortaan over de grens inkopen. 'Hetzelfde zag je gebeuren met de sterke drank door alle accijnzen die er op zitten', stelt hij.

Sigaretten horen niet thuis in een supermarkt Laurens Thoma - eigenaar Cigo Vinkhuizen

De supermarkteigenaar denkt ook niet dat een verkoopverbod het roken gaat ontmoedigen. 'Wij mensen zijn niet roomser dan de paus. Als men het hier niet kan krijgen, dan halen ze het wel ergens anders.'

Liever eerder

Dat zou bijvoorbeeld bij een speciaalzaak kunnen zijn. Eigenaar Laurens Thoma van Cigo in de stad-Groninger wijk Vinkhuizen ziet een verbod wel zitten. 'Liever nog eerder dan 2024. Sigaretten horen niet thuis in een supermarkt.'

Toch denkt hij dat supermarkten inventief genoeg zijn om met een alternatief te komen. 'Bijvoorbeeld een shop-in-shop. Dat zie je ook met sterke drank. Veel winkels hebben nu een eigen slijterij erbij en dan kunnen ze wel weer sterke drank verkopen.'

Fatih is eigenaar van Day and Night Shop Groningen. Zijn winkel is ook een tabaksspeciaalzaak en valt dus buiten het verkoopverbod. 'Eindelijk eens positief nieuws', verzucht hij. Toch durft hij nog niet blij te zijn. 'Ik moet nog maar zien of dit echt gaat komen. De grote jongens kunnen best nog iets gaan verzinnen hierop.'

Informatiebalie

Nadenken over alternatieven gaat zeker gebeuren, stelt de eigenaar van Albert Heijn Willems in Groningen. 'Wij verkopen nu sigaretten bij onze informatiebalie. Die functie gaat zeker veranderen. Ik heb het geluk dat ik bij een grote keten zit, dus daar wordt vast wel iets bedacht.'

Overigens vindt de eigenaar het prima dat er een verbod komt. 'Ik ben niet zo van de betutteling, maar dit is goed. Mensen zijn slecht in het maken van de juiste keuzes voor zichzelf, dat zie ik ook bij mezelf. Dus dit is goed.'

Taak voor de overheid?

Daar twijfelt Bouko Degenhart van de Jumbo in Leens aan. 'Vooropgesteld, roken is slecht voor je. Dus er moet iets aan gedaan worden. Maar is dat een taak voor de overheid? Ik denk dat dit vanuit de mensen zelf moet komen.'

Ik mag er bijna wel een pand bij gaan nemen straks Hero Stulp - eigenaar Primera Bedum

Degenhart is zelf ook roker. 'Dus ik kijk er natuurlijk wel met een wat gekleurde bril naar', lacht hij. Volgens hem komt er nog iets anders bij kijken.

'Mijn winkel zit in Leens. Als ik kijk naar andere verkooppunten, dan blijft er niet veel over. Er zit bijvoorbeeld maar één tankstation in de voormalige gemeente De Marne. Mensen moeten dus verder rijden en dat kan ook weer niet de bedoeling zijn lijkt me.'

Witte deuren

Het verkoopverbod in de supermarkten is niet het eerste dat de overheid doet om roken te ontmoedigen. De prijzen worden telkens verhoogd en sinds een tijd mogen sigaretten niet meer in het zicht liggen. Toch houden witte deuren het kopen van rookwaren niet tegen, merkt Hero Stulp van Primera De Gele Klap in Bedum.

'Die deuren maken geen verschil, ik verkoop nog net zoveel. En ik ben straks dan nog het enige verkooppunt in Bedum. Dat gaat voor een enorme toeloop zorgen. Ik mag er bijna wel een pand bij gaan nemen dan', blikt hij vooruit.

Accijnzen

Overigens verdienen supermarkten niet veel aan de sigarettenverkoop. De prijs wordt grotendeels bepaald door de btw en de accijnzen van de overheid.

'Per pakje is de opbrengst gering. Maar je moet het in de massa zien. En wat is het volgende? Op deze manier gaat het plezier eraf', meent Stuut.

Degenhart: 'Voor de omzet maakt het misschien niet veel verschil, maar voor de consument wel. Het is een stukje service.'

