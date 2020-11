Verlaten kantoren in coronatijd: ‘Eén verdieping is nog open’

Het is misschien wel het meest fotogenieke gebouw van de stad, het wat Stadjers liefkozend ‘het DUO-gebouw’ noemen. ‘Maar we zitten hier samen met de Belastingdienst. Alleen is het voor hen een van de kantoren en voor ons het hoofdkantoor’, zegt woordvoerder Tea Jonkman van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Ook zij werkt vanuit huis, net als vele collega’s. ‘Van de 24 verdiepingen zijn er momenteel vijf geopend. Er werken nu 270 mensen in het gebouw. Normaal gesproken zijn dat er twee- tot drieduizend.’

'Het gaat wonderbaarlijk goed'

De meeste mensen die wél op kantoor komen, werken voor de Belastingtelefoon. Vanuit DUO werkt haast iedereen thuis. ‘En dat gaat wonderbaarlijk goed. We zijn er trots op dat we het zo voor elkaar hebben gekregen.’

Verlaten werkplekken bij DUO (Foto: Dienst Uitvoering Onderwijs)

Bureaustoelen die dit voorjaar beschikbaar kwamen voor thuiswerkende medewerkers van DUO (Foto: Dienst Uitvoering Onderwijs)

Een heldere boodschap op een van de afdelingen bij DUO (Foto: Dienst Uitvoering Onderwijs)

TKP: Van kantoor naar ontmoetingsplek

Verderop staat pal langs de ringweg het rode gebouw van TKP Pensioen, bekend om de grote ramen, waardoor eigenlijk iedereen kan zien wat er gebeurt. Momenteel is dat bar weinig, zegt Valentijn Bolhuis namens TKP.

‘Nagenoeg al onze duizend medewerkers werken thuis. Alleen collega’s met een gebouwgebonden functie, zoals postverwerking en facilitaire zaken, en een beperkt aantal collega’s met fysieke of mentale klachten werken op kantoor. Dit zijn tien tot twintig personen.’

‘We bereiden ons voor op gedeeltelijk thuiswerken als de nieuwe standaard na de coronacrisis. Ons kantoor wordt veel meer een ontmoetingsplaats en een plek om te vergaderen en wordt de komende maanden aangepast.’

We blijven naar verwachting tot 1 april 2021 thuiswerken Valentijn Bolhuis - TKP Pensioen

Afgelopen zomer liet TKP beetje bij beetje meer mensen weer naar kantoor komen. In september lag het aantal op maximaal honderd. Bij het afkondigen van de laatste lockdown in oktober werd het weer ‘thuiswerken voor allemaal’.

‘We blijven naar verwachting tot 1 april 2021 thuiswerken, zodat we het griep- en verkoudheidsseizoen voorbij zijn’, legt Bolhuis uit. ‘Vanaf dan schalen we weer voorzichtig op, met stappen van vermoedelijk telkens tien procent. Kan het eerder, dan schalen we eerder op.’

De verlaten bedrijfskantine van TKP Pensioen (Foto: Martin Cusiel/RTV Noord)

Geen werkplek' bij TKP Pensioen (Foto: Martin Cusiel/RTV Noord)

Desinfectiemiddel en een verdwaald toetsenbord in een vergaderruimte bij TKP (Foto: Martin Cusiel/RTV Noord)

Menzis: Één verdieping open voor uitzonderingen

Thuiswerken is ook de norm bij ‘de overburen’ van zorgverzekeraar Menzis. ‘Aan het begin van de eerste golf hebben we alle medewerkers, dus ook die in ons callcenter, gefaciliteerd om thuis te kunnen werken’, vertelt Corine Rodenburg.

Onze kantoren staan zo goed als leeg Corine Rodenburg - Menzis

‘Toen de situatie zich tegen de zomer begon te stabiliseren zijn we aan de slag gegaan met plannen om weer terug te keren naar de kantoren. Maar de oproep van premier Rutte medio augustus om daar waar het kon thuis te blijven werken, heeft ons doen besluiten thuiswerken de norm te laten.’

‘Dat betekent dat al onze kantoren (Groningen, Wageningen en Enschede) zo goed als ‘leeg’ staan. Per kantoor is er één verdieping ‘open’ voor uitzonderingen. Denk dan aan medewerkers die niet thuis kunnen werken, afspraken met klanten voor een medische check, afspraken met een bedrijfsarts/coach, sollicitatiegesprekken of een fysieke taak, zoals onderhoud of de post.’

Extra drukte door overstapmoment

Een uitzondering wordt ook gemaakt voor nieuwe medewerkers die de komende periode aan de slag gaan bij Menzis. December is traditiegetrouw erg druk, omdat in deze periode mensen overstappen van zorgverzekeraar of hun pakket voor het nieuwe jaar aanpassen. En dan zijn extra handen hard nodig.

‘Deze medewerkers worden in maximaal vier weken bij ons op kantoor opgeleid. Dit doen we in kleine groepjes, zodat de anderhalve meter afstand kan worden gewaarborgd. Indien verantwoord gaan sommige medewerkers al na drie weken thuiswerken.’

Ontkoppelde computers bij Menzis (Foto: Martin Cusiel/RTV Noord)

Instructies op een van de aangepaste werkplekken bij Menzis (Foto: Martin Cusiel/RTV Noord)

Het normaal gesproken bomvolle parkeerterrein van Menzis (Foto: Martin Cusiel/RTV Noord)

RDW Veendam: Nog maar een vijfde van de stoelen bezet

Ook buiten Stad staan kantoorpanden grotendeels leeg. Zo is het bij de RDW in Veendam 'stil', zo vertelt Thérèse de Vroomen. Controleurs zijn nog wel op pad om steekproeven te doen bij APK-keuringen. ‘En op onze locatie in Veendam werken dagelijks zo’n honderd medewerkers. Dat is ongeveer twintig procent van het totale personeel werkzaam op de locatie Veendam. Het gaat dan bijvoorbeeld om medewerkers van de afdeling waar de rijbewijzen en kentekenbewijzen worden gepersonaliseerd en verstuurd.’

Alle hierboven genoemde bedrijven hebben de afgelopen periode aanpassingen gedaan om coronaproof te kunnen werken. Denk daarbij aan intensievere schoonmaak, verplichte looproutes, een beperkt aantal mensen in de lift en vergaderruimtes, hygiënemaatregelen bij binnenkomst en een betere ventilatie.

Lees ook:

- Het laatste coronanieuws in ons liveblog