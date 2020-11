'Jongeren met messen zijn een enorm maatschappelijk probleem'

Vijf Groningse jongeren met bivakmutsen en vervormde stemmen deden donderdagavond hun verhaal bij journalist Danny Ghosen in het tv-programma 'Danny op straat'. De jongens vertelden over messenbezit en waarom ze met messen op straat lopen.

'Wij deinzen voor niemand terug'

Een 14-jarige jongen met een gezichtsmasker vertelt dat hij al twee keer iemand heeft neergestoken. Een jongen van 16 laat zien hoe hij over straat loopt met een mes in zijn broek dat bijna zo lang is als zijn bovenbeen. Als het mes tussen de band van zijn trainingsbroek zit, valt het niemand op. Deze Groningse jongeren willen uitstralen dat ze voor niemand terugdeinzen.

Journalist Danny Ghosen sprak eerder met Groningse jongeren over groepsvorming, ruzies en wapens. Ook toen kwam er een groot mes in beeld. Ze dragen de messen naar eigen zeggen om zich te beschermen en omdat anderen dat ook doen.

Wij schrikken er van dat jonge jongens zo nonchalant omgaan met wapens en het leven van anderen Geth Kuin, adjunct-directeur van WIJ Groningen en oud-jeugdwerker

Een machete voor een tientje

Voor een tientje kun je op internet al een machete kopen, een groot kapmes. Het WIJ-team Groningen komt soms jonge jongens tegen die met zulke grote messen rondlopen. ‘Wij schrikken er van dat jonge jongens zo nonchalant omgaan met wapens en het leven van anderen’, zegt Geth Kuin, adjunct-directeur van WIJ Groningen en oud-jeugdwerker.

Hij herkent de jongeren die in 'Danny op straat' hun verhaal doen niet. ‘Dat is misschien maar goed ook’, zegt hij. ‘We zitten goed in de Groningse wijken en hebben de jeugdgroepen goed in het vizier. Voor henzelf is het beter dat ze niet herkenbaar op beeld staan.’

Normaal om een mes te dragen

Een groot mes kost dus weinig en levert, zo redeneren sommige jongeren, veel op. Aanzien en een gevoel van veiligheid. Maar de gevolgen van het dragen van een mes, kunnen pubers nog niet goed inschatten, is de ervaring van Kuin. ‘We willen voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan.’

Als ze in zo’n jongerengroep zitten, zijn de kansen nog niet verkeken. WIJ Groningen heeft een aanpak waarbij ze de positieve invloeden in de jeugdgroep willen versterken en de negatieve invloeden willen verzwakken. ‘Dat is een hele klus’, zegt Kuin. ‘Jongeren met messen zijn een maatschappelijk probleem. Het is normaal geworden om een mes te hebben in sommige groepen.’

Er zitten vermoedelijk geen grote verrassingen onder de bivakmutsen Politie Groningen

'Rotte appels worden aangepakt'

De jongerenteams doen dagelijks hun best om te voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan. Tegelijkertijd worden de ‘rotte appels’ in een groep hard aangepakt. ‘Je ziet vaak dat zo’n groep uit veel meelopers bestaat. De positieve krachten in zo’n groep willen we meer aanzien geven.

Complexe problemen

De problemen van de jongeren en hun omgeving zijn over het algemeen complex. ‘Eigenlijk wil je dat het in een buurt zo goed mogelijk gaat. Geen armoede, geen huiselijk geweld. Als het goed gaat, hebben de jongeren namelijk iets te verliezen.’

De politie laat weten bezig te zijn met onderzoek naar de uitzending van 'Danny op straat'. ‘We kijken samen met het Openbaar Ministerie of er strafbare feiten in zitten’, laat een woordvoerder weten. De politie zegt nog niet te weten wie deze jongens zijn. ‘Er zitten vermoedelijk geen grote verrassingen onder de bivakmutsen.’

