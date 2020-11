Deze dag: WVV bestaat 124 jaar

WVV in actie in vroegere tijden (Foto: Fotograaf onbekend/Groninger Archieven)

Ik ga ervan uit dat Henk Mulder al bezig is met het jubileumboek, voor volgend jaar. Want dan bestaat WVV 125 jaar. Bij Henk, wiens broer Jan behoort tot de allergrootste spelers die de Winschoter Voetbal Vereniging heeft voortgebracht, stroomt roodzwart bloed door de aderen. Op deze dag bestaat zijn grote liefde precies 124 jaar.

Dat boek zal zeker de grote drie Arie Haan, Klaas Nuninga en Jan Mulder eren. En Henk zal geheid schrijven over het kampioenschap van het Noorden, in 1964. Waarbij de inbreng van trainer Engel Wubs uitbundig zal worden geprezen. Vanwege diens voetbalvakmanschap, psychologisch inzicht en doorzettingsvermogen.

Want die successen kwamen niet uit de lucht vallen, in Winschoten. Vlak na de oorlog waren de seniorenleden daar dun gezaaid. Een aanzienlijk deel heeft de Duitse bezetting niet overleefd. Verzetsman Albert, broer van Engel Wubs, wordt gepakt. Hij sterft in concentratiekamp Neuengamme. Oud-voorzitter Ben van Thijn is met zijn hele gezin in de gaskamers van Auschwitz omgebracht. Dat lot treft de meeste Joodse leden van WVV.

Veel jonge mannen die er nog zijn, vervullen na de oorlog een heftige dienstplicht in Indië. En de anderen? Die moeten komen voetballen. Immers, het voortbestaan van de club staat op het spel! Engel Wubs schrijft in 1947:

'Het levensbelang van WVV eist dat men een keer minder vaak met het meisje gaat fietsen op zondagmorgen, hoe prettig dat ook moge zijn. Dat men een kermisavond minder bezoekt. Dat eens een trainingsavond de voorkeur krijgt boven een zangrepetitie. Dat tennis en wandelsport beoefend kunnen worden als WVV geen training heeft uitgeschreven.'

De club krabbelt overeind, groeit, promoveert. Is een grote naam in het Gronings amateurvoetbal. Maar wanneer het eeuwfeest daar is, in 1996, heten de tegenstanders Farmsum, Kwiek, Scheemda en Borgercompagnie. WVV speelt in de vierde klasse dat jaar. 'Het is alsof de Voorzienigheid het nodig heeft gevonden die aigenwieze Winschoters en hun 'toffee-club' een toontje lager te laten zingen', schrijft Wio Joustra in de Volkskrant.

Wat betreft die toffeeclub: Winschoten had z'n eigen snoepfabriek, van (Balletje) van Berg. Bekend van de Winschoter (citroen)ballen. En van de toffees, gewikkeld in rood-zwart papier, de clubkleuren van de Winschoter Voetbal Vereniging. Wie goed had gespeeld, kreeg lang geleden als beloning zo'n toffee.

In het grote aanstaande jubileumboek zal Henk wellicht nog een stukje wijden aan de minne streken die buurclub ASVB uit Blijham dit jaar uithaalde. Zo beschouwen ze dat tenminste in Winschoten. De ‘witte muizen’ proberen 'op een achterbakse manier' jeugdspelers van andere clubs te ronselen. Laten ze zelf jeugd opleiden daar, vindt Mulder. Precies waar ze bij WVV groot mee zijn geworden.

In 1909 werd WVV al eens kampioen van het Noorden. Het is aan Henk Mulder om de heldendaden van spelers uit die tijd te beschrijven. Bé en George Dommering, Menso Starke en keeper Hendrik van Slooten, ze verdienen dezelfde eer als latere grootheden als Nuninga, Mulder en Haan. We gaan het volgend jaar lezen in het jubileumboek van Henk Mulder. Nu eerst een bescheiden feestje, want WVV bestaat op deze dag in de geschiedenis 124 jaar. Hulde!