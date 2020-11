New York is springplank voor Klippa in Amerika

Yeelen Knegtering (28) werd geboren in Utrecht, maar groeide op in de Groningse wijk Helpman. Yeelen betekent licht. Zijn ouders werkten voor Artsen zonder Grenzen in Soedan. Daar komt de inspiratie om zoonlief Yeelen te noemen vandaan.

Oneindige vrijheid

Totdat Knegtering ging studeren was hij in de veronderstelling advocaat te worden. ‘Ik ben ook met rechten begonnen, maar na een half jaar vond ik het wel heel erg saai.’

Het werd informatiekunde, waarin hij met zijn voorliefde voor computers aan de slag kon. ‘De oneindige vrijheid van het internet is geweldig. Ik kan er 24 uur per dag zijn zonder me te vervelen. Het is alleen maar meer geworden.’

Op zijn zestiende was de inschrijving bij de Kamer van Koophandel een feit. Vader en moeder Knegtering zetten in 2008 de handtekening voor MIT design, want Yeelen was nog te jong om zelf te tekenen. Knegtering ging met vrienden websites bouwen. ‘Het was ons bijbaantje in een tijd dat iedereen een website wilde. Gemakkelijke tools om sites te bouwen waren er nog niet, dus vraag was er genoeg.’

Verhuizing als basis

De passie voor internet en het ondernemende vormden de basis voor Klippa. Het begon met een verhuizing. ‘Ik had mijn hele bureau vol liggen met bonnen en rekeningen en wist één ding zeker: dit moet ik niet kwijtraken. Van daaruit ben ik op zoek gegaan om een gemakkelijkere manier van administratie te bedenken.'

Zo kwam Knegtering in aanraking met technieken als optical character recognition (OCR) en machine learning. OCR regelt hoe een computer tekst kan lezen en bij machine learning wordt een computer getraind om handelingen te snappen. Beide technieken worden ingezet voor geautomatiseerde factureer-, declareer- en scantoepassingen.

De werkvloer bij Klippa aan de Lübeckweg in Groningen (Foto: Theo Sikkema)

‘Administratie heeft vaak een repeterend karakter. Het gaat om invoeren, registeren en controleren. Of het nu een factuur, nota of een paspoort is maakt niet uit. Het proces is hetzelfde.’ Knegtering haalde mensen uit zijn netwerk bij elkaar om aan de slag te gaan.

Nog altijd samen

Zes heren gingen aan een tekentafel zitten om een bedrijfsmodel te maken. Knegtering, Klaas-Jelmer Boskma, Bart-Jan Maatman, Robert-Jan Verheggen, Jeroen Bobbeldijk en Mark Doggen zijn nog altijd samen. Drie doen de zakelijke aansturing en de andere drie focussen op de inhoud.

Zoveel kapiteins, werkt dat wel? ‘We hebben allemaal ons eigen specialisme. Delen is vermenigvuldigen en we hebben vertrouwen in elkaar,’ stelt CEO Knegtering daadkrachtig vast. ‘Ik heb van ons allemaal de meeste ondernemersdrang. Je moet de energie hebben om continu vooruit te willen. Het is een vlammetje dat altijd brandt. Dat is nodig om te blijven gaan.’

Vriendelijk en vrij

De naam Klippa is een zakelijke keuze geweest en staat nergens voor. Het sextet wilde een korte en vriendelijke naam, waarvan de domeinnaam op internet nog vrij was. Ook moest het in andere landen geen gekke betekenis hebben. Zo rolde na een aantal brainstormsessies Klippa uit de bus.

In het begin was nog geen sprake van een verdienmodel. De focus lag op gratis tools aanbieden, in de hoop dat dit snel en veel downloads opleverde. Dat pakte goed uit. ‘Luisteren naar de markt is de kracht om als bedrijf succesvol te zijn. Dat druist misschien in tegen wat je zelf wilt, maar de kans op succes is groter. Uiteraard heb je ook lucky shots die goed uitpakken, maar dat is gewoon geluk.’

Yeelen Knegtering is kritisch op wat hij doet en staat open voor feedback (Foto: Theo Sikkema)

Verdienmodel kreeg vorm

Voor zzp'ers was alles gratis. MKB-bedrijven kregen ook lucht van het bestaan van Klippa en meldden zich met registratievragen. Zo werden de tools uitgebouwd met applicaties waarvoor betaald moet worden. De cirkel werd groter. Grote bedrijven kregen interesse en het verdienmodel kreeg vorm.

Steeds vanuit vraag gestuurd denken. ‘Het is nog nooit voorgekomen dat we zelf iets bedacht hebben. We staan open voor ideeën als we het herhalend en schaalbaar kunnen verkopen. Zo kunnen we ons aanbod uitbreiden.’ In de afgelopen vijf jaar is de teller opgelopen naar ruim duizend klanten, waarvan de grootste 30.000 medewerkers heeft. Bij Klippa zelf verdienen momenteel 31 mensen hun boterham.

Groot geworden met online

'Door de coronacrisis kwam de omzet wel even onder druk te staan, maar dat was van korte duur en daar waar we met elkaar moesten wennen aan online vergaderen zijn ze er bij Klippa groot mee geworden', schetst Knegtering. ‘Ik denk dat we negentig procent van onze klanten nog nooit fysiek gesproken hebben.’

De afgelopen jaren stond Klippa steevast hoog genoteerd in lijstjes van snel groeiende ondernemingen. Knegtering zegt terugkijkend dat vanaf 2017 de omzet ieder jaar met meer dan 150 procent groeit. 'Het doel is om de grootste documentverwerker van Europa te worden. Er is geen goede benchmark, maar als we de groei vasthouden zou dit over tien jaar best zover kunnen zijn.’

Geen eigen kamer, maar gewoon een plek op de werkvloer voor Knegtering (Foto: Theo Sikkema)

Evalueren belangrijk

Een wezenlijk onderdeel in de groei is evalueren. ‘Elke stap in de groei bekijken we kritisch. Wat we vraag gestuurd doen vanuit de markt, doen we ook naar medewerkers en klanten. Ik maak fouten en ben me daar bewust van, maar sta open voor feedback. Ik denk dat je bereidwillig moet zijn om je aan te passen.’

Die houding is succesvol. Momenteel is Klippa in ruim 20 landen actief allemaal aangestuurd vanuit het kantoor aan de Lubeckweg en een filiaal in Amsterdam. ‘De taal of cultuur wisselt per land, maar met behulp van internet maakt het niet uit waar de klant zit.’

Het verschil in regelgeving is in Europa iets om rekening mee te houden. Het is een voordeel om de kennis hiervan centraal paraat te hebben.

De vraag uit Amerika kwam

Het is niet gepland, maar omdat potentiële klanten uit Amerika contact opnamen is besloten de sprong te wagen. 'De vragen kwamen en we gaan ervoor. Het voordeel van de Verenigde Staten is dat we in één stap een grote markt aanboren. Het is homogeen, ze spreken één taal in een groot gebied. Europa is veel complexer.' Er is iemand aangenomen die zich helemaal richt op Amerika.

De gang naar Amerika heeft praktische gevolgen. Zo moeten in verband met een andere wetgeving dan in Europa servers aan de andere kant van de oceaan neergezet worden en vanwege het tijdsverschil is het beter om er een kantoor te hebben.

De wetgeving is sowieso anders. ‘Privacy is een thema. In Amerika mag de overheid bijvoorbeeld vrijwel alles inzien. Het is daar heel anders geregeld dan in Europa.’

Madison Square Garden

De eerste klant in de States is direct een hele aansprekende; Madison Square Garden in New York. Één van de bekendste evenementenhallen ter wereld waar plek is voor zo’n 20.000 toeschouwers. ‘Ik ben daar vijf jaar geleden zelf een keer geweest. Het geeft me wel een gevoel van trots als zo’n organisatie ziet wat we doen en met ons zaken wil doen. Als ik die trots niet voel, is het lastig om steeds maar door te gaan.’

