Oudste schoolgebouw van Midden-Groningen krijgt makeover: 'Dit is echt nodig'

'We zijn ontzettend blij. Dit is echt nodig', zegt Marian Bakker van onderwijsstichting Ultiem.

Het huidige gebouw van de Walstraschool stamt uit 1953 en is daarmee het oudste schoolgebouw van gemeente Midden-Groningen. Het gebouw is volgens het schoolbestuur echt niet meer van deze tijd.

'De vochthuishouding onder het gebouw is niet goed. De ventilatie laat te wensen over en ook de verlichting is op sommige plekken erg beroerd. Verder is de toegankelijkheid een probleem, doordat je altijd via een trappetje naar binnen moet. Dat is voor leerlingen of ouders met een beperking echt heel onhandig', zegt Bakker.

Leerpleinen en doe-lokalen

Nieuwbouw stond eigenlijk gepland in de periode 2025 - 2030, maar wordt dus naar voren gehaald. 'In een nieuw gebouw kunnen we eindelijk wat meer doen aan onderwijsvernieuwing. Bijvoorbeeld het werken met leerpleinen en doe-lokalen. En ook de energiehuishouding wordt dan veel beter', zegt Bakker.

De gemeente denkt nog na over andere partijen die in het gebouw kunnen worden ondergebracht. Mogelijk dat ook het dorpshuis en een kinderopvang een plekje krijgen in het nieuwe schoolgebouw.

De school zit de laatste jaren gemiddeld op een aantal van 100 leerlingen. De verwachting is dat dit de komende jaren zo blijft.

