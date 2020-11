Coronabesmettingen Ter Apel lijken 'willekeurige gevallen'

Vrijdagochtend werd duidelijk dat elf asielzoekers positief zijn getest op het coronavirus. De besmette bewoners zitten in isolatie en ruim zeventig andere bewoners zitten in preventieve quarantaine.

De GGD heeft bron- en contactonderzoek uitgevoerd bij de elf besmette bewoners. 'De mensen die besmet zijn, zijn niet aan elkaar gelinkt', vertelt een woordvoerder van de GGD. 'Dit schijnen willekeurige gevallen te zijn die willekeurig naar binnen zijn gekomen.'

Nu heb je drie besmettingshaarden tegelijkertijd Jaap Velema - burgemeester Westerwolde

Verspreid

'De besmettingen zijn verspreid over verschillende afdelingen in Ter Apel', vertelt burgemeester Jaap Velema. Op het aanmeldcentrum zijn verschillende locaties met daarbij verschillende afzonderlijke rijen met woningen. Ter Apel is het grootste COA-complex in Nederland met plek voor 2.000 asielzoekers.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel vanuit de lucht met daarop acht zichtbare 'wijken' (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

In een paar van die huizen zijn dus bewoners besmet het coronavirus. 'Het zijn allemaal verschillende stukken terrein waar normaal gesproken andere mensen van andere afdelingen niet komen.'

De burgemeester noemt de besmettingen bijzonder: 'We hebben natuurlijk wel vaker twee of drie besmettingen, zoals we die ook in Vlagtwedde, Blijham en Bellingwolde hebben. Nu heb je drie besmettingshaarden tegelijkertijd verspreid over het complex.'

Op dit moment zijn alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen: 'Een belangrijk aantal mensen zit nu in quarantaine. Ook worden grote gezinnen overgeplaatst naar de quarantaine met de locatie in Haren als achtervang', zegt Velema.

Lees ook:

