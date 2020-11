IJsclub in Noordlaren maakt dit jaar geen ijsvloer

Schaatsliefhebbers moeten tot in het nieuwe jaar wachten om te kunnen schaatsen in Noordlaren. IJsvereniging De Hondsrug gaat de asfaltbaan, als er vorst komt, niet prepareren. De tractor met giertank die het water op de baan sproeit, blijft aan de kant.

Het bestuur van de ijsclub vergaderde donderdagavond. 'We maken geen ijs voor 1 januari', laat voorzitter Jan Geert Veldman weten.

Eerste marathon op natuurijs

'Echter, we wachten natuurlijk af of er nog verdere informatie komt. Zodra het kan gaan we los.'

Veldman doelt daarmee op eventuele versoepelingen door het kabinet rond half december. Schaatsbond KNSB zou op basis daarvan wel hun goedkeuring kunnen geven voor, als de ijsvloer dik genoeg is, een eerste marathon op natuurijs. De kans is in dat geval groot dat de wedstrijd zonder publiek plaatsvindt.

Geen contributie

Voor de recreatieve schaatsers wordt geen uitzondering gemaakt. 'We willen niet als boa's bij de baan staan. Als kinderen gaan schaatsen, willen de ouders ook. Het is moeilijk om daar controle over te houden', stelt Veldman.

De ijsvereniging besloot verder dat de leden dit jaar geen contributie hoeven te betalen.

Lees ook:

- 'Om op voorhand al te zeggen dat het grootste sportevenement van Nederland niet doorgaat...'

- IJsverenigingen laten zich niet dwarsbomen door corona