FC Groningen-trainer Danny Buijs was vrijdag niet op de club vanwege een begrafenis. Dat staat los van de privéomstandigheden waar de oefenmeester twee weken geleden mee te maken had.

Toen miste hij de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Vandaar dat assistent Adrie Poldervaart de afsluitende training voor zijn rekening nam. ‘Morgen is Danny er gewoon weer bij’, vertelt Poldervaart. ‘Ik weet ook niet of zoiets invloed heeft, dat is niet meetbaar. Je wilt normaal zoveel mogelijk vasthouden aan hetzelfde ritueel, dus we zijn blij dat Danny er morgen weer gewoon bij is.’

Stroef, moeilijk te bespelen elftal

Dan neemt FC Groningen het in eigen huis op tegen de verrassing van dit seizoen. ‘Een goed voetballende ploeg’, vervolgt Poldervaart. ‘Ze hebben dit seizoen slechts vijf doelpunten tegen gekregen en alleen maar verloren van Ajax. Ze hebben ook echt al het nodige gepresteerd dit seizoen.’

‘Ze doen het heel goed’, zegt aanvoerder Azor Matusiwa over de tegenstander van zaterdag. ‘Maar ik denk dat er zeker kansen liggen voor ons. Het is nooit lekker om Groningen uit te spelen. Ik heb een beetje informatie gekregen, maar ze zien ons als een stroef, moeilijk te bespelen elftal.’

Matusiwa kreeg die informatie tijdens zijn verblijf bij Jong Oranje. De aanvoerder speelde twee volledige wedstrijden en staat zaterdag alweer voor zijn derde duel in een week. ‘Dat is wel wennen’, zegt de balafpakker eerlijk. ‘Drie wedstrijden in een week, dat is iets wat voor mijn ontwikkeling alleen maar goed is.’

Je hoort om je heen steeds meer geluiden van spelers die geblesseerd raken Adrie Poldervaart - assistent

Nationale teams

Afgelopen week zag FC Groningen vier spelers uitvliegen naar verschillende nationale teams. Matusiwa speelde twee keer negentig minuten met Jong Oranje.

Tomas Suslov maakte zijn debuut bij Slowakije. Ko Itakura was op pad met Japan en Jørgen Strand Larsen maakte eveneens zijn debuut voor het Noorse team nadat hij eerder nog door FC Groningen een kleine twee weken vrijaf had gekregen om volledig fit te worden. ‘Gister heeft hij zich laten checken’, vertelt Poldervaart. ‘Natuurlijk prachtig dat hij zijn debuut heeft gemaakt, maar we moeten kijken hoe fris hij is. Je hoort om je heen steeds meer geluiden van spelers die geblesseerd raken, dus je moet wel een beetje voorzichtig zijn.’

FC Groningen mist tegen Vitesse Damil Dankerlui en Arjen Robben. Dankerlui is vanwege een schorsing niet inzetbaar en van Robben is bekend dat hij sowieso in november niet meer in actie komt.

‘We hebben voor het vervangen van Damil een paar keuzes’, zegt Poldervaart. ‘Miguel Leal is bijvoorbeeld een optie, maar ook Sem Schreck kan op die positie (rechtsback) spelen.’ Wie het gaat worden wil de assistent-trainer nog niet kwijt. ‘Dat willen we nog even onder ons houden.’

Strategie

Hoe FC Groningen de Arnhemmers verder wil gaan bestrijden wil Poldervaart dan ook nog niet zeggen. ‘Als ik nu ga zeggen hoe we het gaan doen, dan rij ik wel naar het Gelredome of Nieuw Monnikehuize of hoe het daar dan ook heet, dan vertel ik daar wel hoe we het gaan doen. Maar dat lijkt me niet de bedoeling.’

Matusiwa sluit zich bij de woorden van zijn coach aan. Hoe Vitesse aangepakt gaat worden? ‘Ik kan daar inhoudelijk niet op in gaan’, sluit de aanvoerder van FC Groningen het gesprek diplomatiek af.

