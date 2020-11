Door kat gepakte goudvis terug bij eigenaar: 'Ik herkende hem gelijk'

Kater Doerak uit de Korrewegwijk in de stad Groningen kwam afgelopen week thuis met de goudvis. Hij neemt wel vaker een vogel of muis mee naar huis, maar van deze glibberige vangst stond zijn baasje Iddo Kemp wel even te kijken.

'Ik had niet gedacht dat-ie nog leefde', vertelde hij eerder. Omdat de eigenaar zich nog niet had gemeld, nam hij de vis voorlopig onder zijn hoede. Tot vandaag, toen eigenaar Smit voor de deur stond.

Eentje was heel dik en had maar één oog Anne-Joke Smit over haar goudvissen

Goudviscollectie

Ze hoefde geen twee keer te kijken. 'Het is de mijne. Ik herkende hem gelijk!' Maar waaraan herken je een goudvis? 'Ik had er vier, ik kan ze allemaal uit elkaar halen', vertelt Smit. 'Eentje was heel dik en had maar één oog. Eentje had een hele lange staart, dat is deze. Ik had er nog twee, maar die zijn weg.'

Doerak met eigenaar Iddo Kemp (Foto: RTV Noord)

Kat Doerak is voor haar geen onbekende. 'Hij komt heel vaak in mijn tuin. Hij zit altijd rond mijn vijver. Toen ik het verhaal onlangs las, wist ik het gelijk: dat moet mijn vis zijn.'

Smit besluit daarna om wat rond te bellen, om het nummer van Kemp te achterhalen. Dat lukt niet. 'Toen heb ik overal aangebeld in de straat. Twee mensen kenden hem, toen had ik hem gevonden.'

De tweede

Of de vis ook een naam heeft? 'Nee', zegt Smit. 'Ik noemde hem altijd de tweede.'

Anne-Joke Smit is weer herenigd met haar goudvis (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Op wat kapotte schubben na gaat het naar omstandigheden goed met 'de tweede'. 'Hij is wel gewond. Hij was helemaal goudkleurig, maar heeft nu wat donkere vlekken. De kat heeft hem duidelijk gebeten.'

De eigenaar schat de overlevingskans van haar goudvis hoog in. 'Ik heb wat medicatie in het water gedaan. Nu houd ik hem een paar dagen in een kleiner bakje. Daarna haal ik wat nieuwe goudvissen en doe ik hem terug in de vijver.'

De vijver aan de voorkant van het huis van Smit zal voor Doerak nooit meer hetzelfde zijn. 'Ik ga er kippengaas overheen spannen, zodat hij niet meer zomaar zijn gang kan gaan.'

