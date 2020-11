Groningen en andere steden dringen aan op opvang vluchtelingen Moria

De burgemeesters van vijf grote steden in het land, waaronder Koen Schuiling van Groningen, dringen er bij staatssecretaris Ankie Broekers-Knol op aan dat ze haast maakt met de opvang van vluchtelingen die in kampen op de Griekse eilanden zitten.

De burgemeesters van Amsterdam, Nijmegen, Arnhem, Groningen en Leiden willen binnen hun gemeentegrenzen zowel volwassenen als kinderen uit kampen als Moria opvangen. Ze willen voor het eind van het jaar concrete afspraken maken.

'Erbarmelijk'

Dat staat in een brief die ze vrijdag aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hebben verzonden. Hun oproep is des te dringender, aldus de burgemeesters, nu er brand is geweest in Moria en de winter op komst is. 'De omstandigheden zijn erbarmelijk.'

Volgens de briefschrijvers hebben vijf provincies en bijna de helft van alle Nederlandse gemeenten hun bereidwilligheid al getoond. Er zijn al diverse brieven over verzonden, ook naar het Europees parlement.

De burgemeesters vragen Broekers-Knol om nu tot actie over te gaan, door vluchtelingen van de Griekse eilanden over te nemen.

Afgelopen maandagmiddag was nog een manifestatie op de Grote Markt in Groningen, om aandacht te vragen voor de situatie van vluchtelingen in Moria. Eerder werden op meerdere plekken in de provincie ook acties gestart, om slaapzakken in te zamelen voor de bewoners van het vluchtelingenkamp.

