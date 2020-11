Politie vindt slagwapens bij jongeren uit tv-programma Danny op straat

De politie doorzocht onder meer de woning waar de opnames gemaakt werden. Agenten vonden geen messen, wel werden enkele slagwapens in beslag genomen.

Moeder herkent zoon op beelden

Eén van de minderjarigen die in de uitzending te zien was, werd al voor de uitzending aangehouden. Hij was in afwachting van een rechtszaak onder voorwaarden vrij, maar hield zich daarbij niet aan de afspraken. De jongen wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident eerder dit jaar. Hij verblijft momenteel in een jeugdgevangenis.

Een andere jongere is tijdens de uitzending herkend door zijn moeder. Zij heeft zich bij de politie gemeld. 'Een moedige en waardevolle zet van haar', aldus de politie.

'Al twee keer iemand neergestoken'

Vijf Groningse jongeren met bivakmutsen en vervormde stemmen deden donderdagavond hun verhaal bij journalist Danny Ghosen in het tv-programma 'Danny op straat'. De jongens vertelden over messenbezit en waarom ze met messen op straat lopen.

Een 14-jarige jongen met een gezichtsmasker vertelt dat hij al twee keer iemand heeft neergestoken. Een jongen van 16 laat zien hoe hij over straat loopt met een mes in zijn broek dat bijna zo lang is als zijn bovenbeen. Ze dragen de messen naar eigen zeggen om zich te beschermen en omdat anderen dat ook doen. De aflevering 'wapenwedloop' van Danny op straat is hier te zien.

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie en de politie loopt nog.

