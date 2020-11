Column: De terugkeer van de thuiswerker (6)

Hoera, we mogen weer met zijn vieren op straat en maar liefst drie mensen op bezoek vragen. Gauw doen, want de besmettingscijfers wijzen erop dat we straks vier keer per week drie en drie keer per week twee mensen mogen ontvangen en alleen op oneven dinsdagen met z’n vieren mogen wandelen. De thuiswerker zit intussen met een biljart in zijn maag.

Maandag:

Voor het eerst in dertig jaar heb ik weer eens een intocht van Sinterklaas op tv gezien, en dan ook nog eens een nepintocht. Het moest van Lolo, die denkt dat Fidelrosa in haar buik dan alvast een sinterklaasgevoel krijgt, dus ze zette de tv heel hard en propte zich helemaal vol met pepernoten. Tegelijk klaagde ze dat het feest een instrument is van het internationale monopoliekapitaal om kinderen verslaafd te maken aan Nintendo’s. Ze blijft een lekker pittig wijffie hoor, ook al zit ze de halve dag genderneutrale lichtpaarse babymutsjes te breien.

Bij de Helikoptersessie vanochtend begon Bobbi Eden over Zwarte Piet te drammen. Ik ben er zo allergisch voor dat ik het geluid uit zette, en ‘lalalalala’ ben gaan gaan roepen, tot ik erachter kwam dat mijn microfoon nog openstond. Ik krijg er een aantekening voor in mijn dossier wegens anti-inclusief gedrag. Maar later appte Sjoerd me dat iedereen, inclusief Jelmer, het een goede actie vond.

Later:

Tot mijn schrik zag ik op Vleesbroek dat mijn stamcafé Café Mulder voorgoed verdwijnt. Daar kwam ik vroeger vaak, tot het niet meer mocht van Samantha. Van Lolo mag het wel, maar nou mag het weer niet van Rutte. Ik ben er even langsgegaan om met de eigenaar een borrel te drinken op het afscheid. Hij moest zijn biljart nog kwijt en als echte koude salesman bood ik aan het voor hem te verkopen. Leuke uitdaging!

Dinsdag:

Jelmer begon de vergadering met de plechtige aankondiging van Vluchtplan 1.01, dat in de plaats moet komen van Mediatransitie 3.8, ‘want zonder Vluchtplan kunnen we de draai naar de juiste landingsbaan niet maken’. Hij heeft mij gevraagd om de bakens voor het Vluchtplan uit te zetten, de koude sales staan nou toch op een laag pitje...

Ik heb de studentenvereniging van mijn wiskundeneefje gebeld of ze nog een biljart konden gebruiken, want daar hebben ze ruimte genoeg, maar ze hadden er al een. Toen de andere studentenverenigingen maar gebeld. Die zeiden ook nee. En volgens locatiemanager Ron Jeremy is er in onze Mixed Presence Office ook geen plaats voor. Onbegrijpelijk. Wie wil er nou geen biljart?

later:

Weer eens naar de vertrouwde persconferentie van Rutte gekeken. We mogen weer naar de hoeren en naar de dierentuin, uitvaarten worden weer gezellig druk en theaters en bioscopen gaan ook weer open. Misschien moet ik eens met Lolo naar de film nu het nog kan. Als Fidelrosa eenmaal geboren is, begint ons bioscooploze tijdperk en bovendien is het ook belangrijk voor de ontwikkeling dat hij of zij in haar buik alvast iets meemaakt. Intussen blijft de toestand in Groningen ernstig, maar niet zeer ernstig. Dat is een hele geruststelling.

Woensdag:

Jelmer had ineens een voorzittershamer in de hand waarmee hij van achter zijn beeldscherm de vergadering opende. Toen kwam hij met de plechtige mededeling dat de situatie in Groningen ‘ernstig maar niet zorgelijk is’. Vervolgens vertelde hij dat de koffieautomaat in het Mixed Presence Office wordt afgeschaft om thuiswerken te stimuleren. Over het Vluchtplan van vandaag geen woord.

Rocco Siffredi van Sociaal Domein appte me later dat Jelmer op Marktplaats een katheder heeft gekocht, en dat hij persconferenties oefent met zijn vrouw en koters als publiek. Dat hoorde hij van zijn broer, die recht tegenover Jelmer woont. Brengt me op een idee, misschien kan ik dat biljart wel via Marktplaats verkopen.

Later:

Ik had het druk met bakens bedenken voor het Vluchtplan, maar tussendoor zag ik dat de aandachtsboeren weer eens naar Den Haag zijn getrokken. Ik was ze alweer helemaal vergeten! Het was iets met stikstof of zo. Ik ben wel toe aan een beetje afleiding van al dat coronanieuws. De boeren kunnen mooi even het gaatje dichten tussen Trump en Sinterklaas.

Sjoerd maakt zich druk over de discussie wie er straks het eerst gevaccineerd mag worden. Zoals het er nu uitziet beginnen ze met de bejaarden omdat die het meest kwetsbaar zijn. ‘Die volgevreten babyboomers als Maurice de Hond, Ab Osterhaus, Youp van ’t Hek en Leon de Winter mogen natuurlijk weer het eerst, met dat prepensioen, die afgeloste hypotheken en die gemarineerde levers van ze’, appte hij.

Nog geen bod gehad op het biljart. Ik kan het natuurlijk ook zelf kopen en dan met winst doorverkopen, als de café’s weer opengaan.

Donderdag:

Bij de maandelijkse File and Forget benen-op-tafelsessie kondigde Jelmer aan dat wij een steunaanvraag gaan indienen bij de provincie omdat daar miljoenen onbenut subsidiegeld op ons liggen te wachten. ‘Onze tank is leeg. We hebben brandstof nodig voor we kunnen opstijgen’, was zijn verhaal. Vluchtplan 1.01 wordt on hold gezet, Lolo, Ilona, Rocco en Ron belanden in de NOW-regeling en ik moet weer terug naar de koude sales. Toen ik op Marktplaats keek of het biljart al verkocht was, trof ik daar onze koffieautomaat aan.

Sjoerd appte me dat hij een paar duizend euro had verdiend met de handel in carbid. Dat wordt hét nieuwe knalvuurwerk in onze provincie, volgens hem. Hij had op tijd ingekocht en nu met megawinst verkocht. Hij tipte me dat ook melkbussen nu gouden handel zijn. Hij is altijd handig in die dingen. Zelf heb ik dat biljart maar gekocht. Ik denk dat daar ook een mooie winst in zit.

Vrijdag:

Vandaag opent die Stones-tentoonstelling in het Groninger Museum. Lolo wilde er met mij naartoe, omdat ik een atv-dag heb maar gelukkig was het al voor een hele week uitverkocht. In plaats daarvan heb ik samen met haar online een kerstboom met kluit uitgezocht, om haar een beetje te plezieren. Dat is wel nodig ook, want ik ben dat biljart nog altijd niet kwijt. Desnoods moet het straks maar tijdelijk in de babykamer staan, maar dat vertel ik haar volgende week wel.