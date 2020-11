Gesprekken voor coalitie in nieuwe gemeente Eemsdelta van start

In het Oude Raadhuis van Appingedam zijn zaterdagochtend de gesprekken van start gegaan die moeten leiden tot coalitieonderhandeling in de nieuwe gemeente Eemsdelta. De gesprekken worden geleid door informateur Anno Wietze Hiemstra.

Hiemstra was tot een jaar geleden nog burgemeester van Appingedam. Hij maakte de plannen voor het komen tot de nieuwe gemeente nog mee, maar verruilde Appingedam voor het burgemeesterschap in de gemeente Aa en Hunze.

Struikelpunten en belangrijkste thema's

In Appingedam begint hij al vroeg met de eerste gesprekken. Hij praat onder meer met de nieuwe algemeen directeur van de nieuwe gemeente en met alle lijsttrekkers van de zeven partijen die gekozen zijn in de gemeenteraad.

'We gaan kijken hoe de partijen tegen de verkiezingen aankijken, wat voor coalitie ze zien, wat mogelijke struikelpunten zijn en wat de belangrijkste thema's zijn', vertelt Hiemstra. 'We kunnen dan komende week misschien een tweede ronde met gesprekken houden en dan hopelijk zo snel mogelijk met een advies komen.'

Lokaal Belang verreweg de grootste partij

Anno Wietze Hiemstra is als informateur naar voren geschoven door Lokaal Belang Eemsdelta. Die partij boekte met elf zetels een monsterzege bij de verkiezingen afgelopen woensdag. Lokaal Belang heeft meer dan een derde van alle raadszetels in bezet.

'Ik ga nu gewoon met alle zeven partijen in gesprek', zegt Hiemstra over de verhoudingen. 'Vanuit daar kijk ik naar best mogelijke coalitie. Maar Lokaal Belang is verreweg de grootste partij, dus je hoeft geen rekenwonder te zijn om te zien dat zij een rol zullen vervullen in de coalitieonderhandelingen. Maar er moet ook wel een coalitie komen met breed draagvlak.'

Voor de kerst helderheid?

Lijsttrekker en beoogd wethouder Annalies Usmany van Lokaal Belang zei vrijdag dat het streven is om voor de kerst duidelijkheid te hebben over de coalitiesamenstelling. Hiemstra is het met haar eens, maar dat betekent wel dat er druk op staat.

'Dat klopt. De nieuwe raad begint op 4 januari 2021. Dan wil je eigenlijk ook een nieuw college. De kerstvakantie zit er nog tussen, dus mijn advies zou ook zijn om voor de kerst helderheid te geven.'

Toch wil Hiemstra zich niet vastpinnen op de deadline. Het blijft bij een streven. 'Ik vind daarvoor de zorgvuldigheid te belangrijk', zegt hij. 'Ik wil met iedereen goed in gesprek. Er zullen uiteindelijk mensen tevreden zijn en er zullen mensen ontevreden zijn, maar dat mag niet aan de kwaliteit van het proces liggen.'

Een natuurlijke coalitie

Inhoudelijk heeft Hiemstra zelf geen mening, benadrukt hij. Hij is als onafhankelijk informateur aangesteld. 'Maar er moet een natuurlijke coalitie uit komen. Het hoeft allemaal nog niet tot achter de komma uitgediscussieerd te zijn, maar de hoofdlijnen moeten kunnen staan.'

Lees ook:

- Oud-burgemeester Appingedam wordt informateur in Eemsdelta

- Geliefde uroloog komt met honderden voorkeursstemmen in gemeenteraad Eemsdelta

- Uitslag is bekend, hoe gaat het nu verder in Eemsdelta?